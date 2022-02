Šodien, 2. februārī, plāno apstiprināt pašvaldības budžetu

Nebūs atbalsta zobu regulēšanai (ortodontijai)

Tukuma novada Sociālā dienesta juriste Ieva Liepiņa skaidroja, ka no kopējā pabalstu saraksta ir paredzēts svītrot pabalstu ortodontijas pakalpojumiem, kas ir pašvaldības brīvā iniciatīva un nav prioritāte, līdz ar to plānots ietaupīt 56 000 eiro. Te jāpaskaidro, ka pašvaldības saistošajos noteikumos bija noteikts, ka ikviens bērns var šo pakalpojumu izmantot par summu līdz 500 eiro, bet trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni – līdz pat 1000 eiro. Dienesta juriste skaidroja, ka tieši trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu vidū šis pakalpojums nav bijis pieprasīts, taču, kā iebilda domes priekšsēdētāja vietniece Inga Priede, ja ģimenes par to zinātu, pakalpojums noteikti būtu pieprasīts. I. Liepiņa atzina, ka agrāk iespēja saņemt atbalstu ortodontijai bijusi vien Tukuma novadā deklarētajiem bērniem, līdz ar to tagad jaunajā novadā noteikti pieprasījums būtu lielāks. Pašvaldības vadītājs Gundars Važa skaidroja, ka pakalpojums ir cilvēkiem vajadzīgs, taču šobrīd ir jāsaliek budžets, tādēļ ir nolemts no tā atteikties, bet otrajā pusgadā pie tā varētu atgriezties. Sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve skaidroja, ka likumā ir noteikts, ka vispirms pašvaldībai ir jāsedz sociālās palīdzības pabalsti, tad jānodrošina sociālie pakalpojumi un tikai tad – savas brīvās iniciatīvas, un šī ir brīvā iniciatīva: “Zinām, kāda situācija ir valstī, ka strauji pieaug mājokļa pabalstu izmaksa, pieaug garantētā minimālā ienākuma izmaksa, kas, piemēram, pagājušā gada beigās mēnesī sasniedza 17 000 eiro, bet janvārī – 21 000 eiro. Līdz ar to, domājot, ka daudz svarīgāk ir nodrošināt ēdienu, siltumu un mājokli, šis pabalsts ir tas, no kā šobrīd varam atteikties.” Deputāts Juris Šulcs interesējās, vai kāda ģimene jau nebūs ārstēšanos uzsākusi, turklāt deputāts arī aicināja lēmumā ierakstīt, ka pabalstu nemaksās krīzes laikā, bet vēlāk par to atkal diskutēs – lai iedzīvotāji nedomā, ka dome nevar salikt budžetu, tāpēc noņem pabalstu ortodontijai, bet tā galvenā doma ir, ka strauji un neplānoti pieaug citas sociālās izmaksas, kas ir jāsedz pirmām kārtām. Dienesta vadītāja skaidroja, ka paies mēnesis, kamēr noteikumi stāsies spēkā, līdz ar to kāda ģimene varētu būt uzsākusi ārstēšanās procesu, taču dienests to ir paredzējis. Deputāts Mārtiņš Limanskis iebilda tam, ka šo pakalpojumu no budžeta izņem, jo pašvaldība ilgus gadus ir centusies šādi ģimenes atbalstīt, turklāt cilvēki bija sākuši tos izmantot. Turklāt, kā norādīja deputāts, pagājušajā piektdienā, kad par šo jautājumu runāts, solīts, ka trūcīgajiem un maznodrošinātajiem nekas nemainīsies. I. Balgalve skaidroja, ka nolemts rīkoties solidāri un nevienu grupu atsevišķi neizdalīt.

