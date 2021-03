Sācies plūdu laiks. Applūdis arī ceļš uz Praviņām un Meiniķu ceļš

Jāpiebilst, ka Degoles pagastā, kā informē VAS «Latvijas valsts ceļi», no 5. līdz 6. kilometram applūdis autoceļš V1454 Pičas – Praviņas – Kātiņi un šajā posmā tas ir slēgts. Savukārt Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča skaidroja, ka saņemtas ziņas par to, ka Jaunpļavās strauji ar ūdeni pildās Jurģupe. Iemesls tam esot tāds, ka vietā, kur upe ieplūst Engures ezerā, esot ļoti aizaudzis, līdz ar to pavasaros, kad ir daudz palu ūdeņu, upes līmenis palielinās. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Edgars Keirāns skaidroja, ka ūdeņi no lauka ir nopludinājuši Meiniķa ceļu, kas ved no Pūres uz Jaunsātiem, savukārt Jaunsātos ir strauji cēlies Kukšu ezera līmenis, tāpēc slūžām izņemti divi dēļi, lai ūdens pamazām noplūstu.

Agita Puķīte