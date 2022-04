Putnu diena Jaunmoku pils parkā  

Vai zināt, kā pareizi vērot putnus? To Jums Putnu dienas ietvaros praktiskā nodarbībā parkā parādīs “putnu vīri” Kaspars Funts un Kārlis Millers no Latvijas Putnu fonda. Pēc ziemas drēgnuma daudziem putniem parkā ir nepieciešams atjaunot to mājas. To kopīgi varēsim izdarīt putnu būru gatavošanas darbnīcā, kurā izgatavosim un noformēsim paredzētos būrus strazdiem, zīlītēm, cielavām un meža pūcei. Būs iespēja pildīt dažādus uzdevumus zināšanu nostiprināšanai par putniem, kā arī apskatīt Viestura Klimpiņa, pazīstama ornitologs, putnu drauga un to dzīves izzinātāja, fotoizstādi.

Dalība Putnu dienā ir bez maksas. Gaidīsim Jūs ērtā, laika apstākļiem atbilstošā apģērbā un apavos, ja iespējams – līdzi ņemiet binokli! Vairāk informācija un dalības pieteikšana, sazinoties ar Jaunmoku pils Informācijas centru pa telefonu 26187442. Lielākas grupas lūdzam pieteikt iepriekš līdz 19.aprīlim.

Pēc aktivitātēm parkā, iespēja apskatīt Jaunmoku pils muzeja ekspozīcijas un Jāņa Raudzepa kolekcijas jauno izstādi “Kaķi, kaķīši” Jaunmoku pils izstāžu zālēs.