Porziņģa laukumu sola atvērt nākamnedēļ

Šis jautājums izskanēja arī Tukuma iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdē 22. septembrī – problēma ar basketbola spēlēšanu Kurzemes ielas 2 pagalmā bijusi viena no pirmajām sūdzībām, ko padome no iedzīvotājiem uzklausījusi, un toreizējā domes vadība (2018. gadā domi vadīja Ēriks Lukmans. – Red.) solījusi, ka laukumu basketbola spēlei centīsies izveidot citur. Šis solījums gan nav ticis īstenots, bet tā sakritis, ka neilgi pēc tam dome panākusi vienošanos par basketbolista Kristapa Porziņģa vārdā nosauktā laukuma ierīkošanu Tukumā.

Tukuma novada domes speciālists Juris Kožeurovs skaidroja, ka pandēmijas dēļ nebija iespēja laukumu izmantot, tādēļ, kad tas tika atļauts sportistiem, laukumu sāka izmantot basketbolisti saviem treniņiem: “Mēs ilgi cerējām, ka izdosies to arī atklāt tā kā bijām sākumā runājuši, taču tagad ir skaidrs, ka laukumu atvērsim tāpat. Visdrīzāk nākamajā nedēļā būs gatavi kārtības noteikumi un tad laukumu varēs izmantot ikviens, kas to vēlēsies.” Vaicāts, vai jau laikus šos noteikumus nevarēja uztaisīt, J. Kožeurovs skaidroja, ka tos vajadzējis saskaņot ar K. Porziņģa fondu, turklāt aizkavējusies to izgatavošana. Vēl vaicājām, vai sporta skola turpinās šo laukumu izmantot, J. Kožeurovs skaidroja, ka treniņi noteikti turpināsies, taču to apjoms nebūs tik liels, lai traucētu trenēties tiem, kas to vēlas. Turklāt laukums būšot atvērts no 8.00 līdz 22.00, līdz ar to iespējas to izmantot būšot visiem.