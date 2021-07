Par skolas grīdu un vakcinācijas centru

Ko darīt ar Tukuma 2. vidusskolas aktu zāles grīdu?

Kā jau esam iepriekš rakstījuši, lai arī Tukuma 2. vidusskola tagad gandrīz vai uzcelta no jauna, aktu zāles parketu, kaut gan tas bija nokalpojis 50 gadu, bija nolemts nemainīt, jo tas esot labā stāvoklī. Tādēļ projektā tika iekļauta tikai tā noslīpēšana. Tomēr, kā preses konferencē skaidroja pašvaldības vadītājs G. Važa, tagad ir jālemj par grīdas seguma maiņu: “Apskatot parketu, redzams, ka vai nu no logiem, vai no radiatoriem uz grīdas ir tecējis ūdens un līdz ar to bojājis parketu. Sanāk tā, ka mēs sakārtosim sienas, griestus, uzliksim modernas lampas, bet grīda būs veca – uzskatu, ka tā rīkoties ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tas, protams, prasīs papildu finansējumu, taču pagaidām nav zināms, cik lielas varētu būt jaunas grīdas izmaksas.” Vaicāts, vai šo darbu veikšana prasīs arī papildu laiku, G. Važa skaidroja, ka visdrīzāk nē: “Jo ātrāk pieņemsim lēmumu, jo ātrāk varēs sākt darbus. Turklāt uzņēmējs sola lielāko daļu darbu paveikt līdz 1. septembrim, līdz ar to būs laiks vēl šiem darbiem un arī skolas nodošanai, kas skolai kā III kategorijas būvei varētu aizņemt ilgāku laiku. Skolas atklāšanas termiņš ir 1. novembris, un pagaidām nekādu izmaiņu nav.”

Uz iebildumu, ka reāli jau visiem darbiem bija jābūt pabeigtiem jau tagad, jo tikai lifta izbūvei tika prasīts papildu termiņš, G. Važa atzina, ka vēl diezgan daudz ir jāstrādā, līdz ar to arī 1. septembris varētu būt izaicinājums visiem, tai skaitā arī būvniekiem.

Meklē telpas Vakcinācijas centram

Kā ziņojām pirms nedēļas, domei bija tikšanās ar Vakcinācijas centra pārstāvjiem. Vēl šobrīd centrs atrodas Tukuma 3. pamatskolas telpās, taču, sākoties jaunajam mācību gadam, nāksies šo vakcinēšanas punktu pārcelt. G. Važa atzina, ka viss šobrīd atkarīgs arī no valdības: “Ja pedagogu vakcinācija tiks noteikta par obligātu, tad arī šim vakcinācijas kabinetam būs papildu slodze, bet pašlaik lielākais dienā vakcinēto skaits ir 167.

