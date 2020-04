Par Aizsargjoslu likuma neievērošanu sākta administratīvā lietvedība

Šorīt saņēmām informāciju par, ka vakar, 29. aprīļa pēcpusdienā, Abavas upe netālu no Jaunsātu karjera mainījusi krāsu – upes ūdens kļuvis neierasti brūns, un, kā atzina iedzīvotāji, kas redakciju par to informēja, visdrīzāk tajā novadīti ūdeņi no derīgo izrakteņu ieguves vietas tā sauktajā Jaunsātu karjerā. Par to arī liecinot līdz upei izraktais grāvis, pa kuru mālainais ūdens upē nonācis.