No 1. februāra bērnu ēdināšanā – vienotas atlaides, bet dažāda – maksas

Tik drīz vēl ēdināšanas maksas vienādot nevarēs

Šo lēmumu lūdzām skaidrot izglītības pārvaldes vadītājai Dacei Strazdiņai, kas to arī bija gatavojusi un pati nosauca par kārtīgu zinātniski pētniecisko darbu. Viņa skaidroja, ka lēmums ir sarežģīts tāpēc, ka ir salikta kopā 31 kādreizējo četru novadu izglītības iestāde, un gandrīz katrā ir atšķirīga situācija ēdināšanā: “Pirmkārt, Engures un Jaunpils novadā līdz 2021. gada beigām visiem bērniem, ieskaitot pirmsskolēnus, bija pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas. Kandavā atlaides ēdināšanai bija tikai daudzbērnu ģimenēm – 50% apmērā, bet Tukuma novadā bija gan atlaides, gan vecāku līdzmaksājums. Otrkārt, visu sarežģīja arī tas, ka atšķiras maksa katrai ēdināmo grupai – pirmsskolēniem, obligātā skolas vecuma bērniem (5-7 gadi), sākumskolai un 5.-12. klašu grupai. Treškārt, novados atšķiras arī pakalpojumu sniedzēji – bijušā Engures novada izglītības iestādēs ēdināšanu lielākoties nodrošina pati iestāde. Kandavā – kā iepriekš, tā tagad – ēdina komersants – SIA «Saltums Kandavā», Tukuma novadā šobrīd ir pat trīs līgumi ar komersantiem, no kuriem divi – SIA «IRG» un SIA «Saltums Kandavā» – nodrošina ēdināšanu lielākajā daļa izglītības iestāžu. Tas nozīmē, ka gan Kandavas, gan Tukuma novadā ēdināšanas cena ir noteikta konkursā. Tikmēr Tumē (līdz mācību gada beigām) un Džūkstē šo pakalpojumu sniedz pati izglītības iestāde. Lūk, tāpēc viss ir tik sarežģīti. Tādēļ esam aicinājuši izglītības iestādes iepazīstināt vecākus ar tām ēdināšanas maksām, kādas no 1. februāra būs konkrētajā iestādē.” Vaicāta, vai ir zināms, kad šīs pusdienu maksas varēs novienādot, D. Strazdiņa skaidroja, ka to esot grūti pateikt, jo konkursiem, piemēram, ir atšķirīgi termiņi.

Kam par ēdināšanu nebūs jāmaksā?

Pašvaldība 100% apmērā ēdināšanas izmaksas sedz obligātā izglītības vecuma bērniem no 5 līdz 6 (reizēm arī septiņiem) gadiem, neatkarīgi no tā, vai viņi to apgūst bērnudārzā vai skolā. Pašvaldība arī sedz starpību, kas rodas starp valsts piešķirto finansējumu un reālajām izmaksām 1.-4. klasēm, līdz ar to arī 1.-4. klašu skolēniem par ēdināšanu nav jāmaksā. Vēl 100% apmērā pašvaldība ēdināšanas maksu sedz bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.