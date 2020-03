Kurš Tukuma novada domē gatavo lēmumprojektus?

Divi lēmuma projekta varianti

Deputātiem (sēdē nepiedalījās deputāts Jānis Rosickis) izskatīšanai bija sagatavoti divi lēmuma projekta varianti, no kuriem pirmais paredzēja atbalstu SIA «Pienava Wind» iecerei, bet otrais – noraidīt šo projektu.

Kā noprotams, pirmo variantu bija sagatavojusi domes administrācija un kurā bija norādīti gan visi tie iedzīvotāju iesniegumi (kopā ap 10 000 iedzīvotāju parakstu), kuros bija pausti iebildumi pret vēja parka ierīkošanu, gan atsauce uz pagājušā gada 12. jūlijā saņemto Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu, ar kuru vēja ģeneratoru ierīkošana netika aizliegta, taču bija norādīti obligāti veicamie darbi, lai mazinātu to ietekmi uz vidi. Savukārt otrs lēmuma projekta variants paredzēja noraidīt vēja parku ierīkošanas ideju, pamatojoties uz to, ka šis projekts atstās negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību un dzīvību, uz vidi, dabas resursiem, nekustamajiem īpašumiem utt. Noraidījums tika pamatots ar Satversmē, Administratīvā procesa likumā, Vides aizsardzības likumā un citos minētajiem nosacījumiem par potenciālo kaitējumu videi, tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, kaitējumu īpaši aizsargājamām sugām utt.

Neatklāj lēmuma projekta sagatavotāju

Savukārt otrs lēmuma projekta variants pirmoreiz deputātiem galīgajā variantā ticis aizsūtīts vien 24. martā, tāpēc opozīcijas deputāti Mārtiņš Limanskis un Ludmila Reimate interesējās gan par to, kas to sagatavojis, jo tas neesot bijis norādīts, gan to, kāpēc tas nav ticis skatīts komiteju sēdēs. Kā sēdē skaidroja pašvaldības vadītājs Normunds Rečs, galīgajā versijā 2. variants deputātiem ticis atsūtīts 24. martā, turklāt atsevišķi no pārējiem lēmuma projektiem, un tas bijis viņa lūgums, lai novērstu šīs informācijas priekšlaicīgu nonākšanu presē. Savukārt, skaidrojot, kurš lēmuma projektu sagatavojis, N. Rečs atzina, ka otrā lēmuma projekta varianta sagatavotājs neesot norādīts, jo to neesot sagatavojuši domes juristi, bet persona, kura nevēlās, lai tiktu atklāta, savukārt lēmuma projekta iesniedzējs esot viņš. Bet uz iebildumu, ka jautājums nav skatīts komitejās, N. Rečs skaidroja, ka ikvienam deputātam esot tiesības iekļaut domes sēdes darba kārtībā lēmuma projektu, ko viņš arī esot izdarījis. Vaicāts, cik šis variants domei izmaksājis, pašvaldības vadītājs skaidroja, ka tas neesot izmaksājis neko.

Plašāk par to, kā tika pieņemt lēmums, lasiet piektdienas, 27. marta laikrakstā.