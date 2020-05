Kuras ielas šogad Tukumā plānots labot?

Asfalta atjaunošanai un bedrītēm – 75 000 eiro

Pašvaldības šī gada budžetā asfalta atjaunošanai un bedrīšu remontam bija paredzēti 75 000 eiro, un šobrīd uzsākti vieni no šīs sezonas lielākajiem darbiem – vienlaidus asfalta remonts daļā Revolūcijas ielas, Stacijas, Revolūcijas un Lielās ielas krustojumā, kā arī daļā Lielās ielas. Kā skaidroja Ģ. Ruģelis, šajās vietās asfalta segumā bijis ielāps pie ielāpa. Asfaltu ierīkos, tiklīdz atbrīvosies SIA «Strabag» asfalta ieklājēju brigāde un būs labāki laika apstākļi. Vaicāts, vai asfaltēšanā ar savu finansējumu piedalās arī SIA «Telms», kas, ierīkojot kabeļus, šopavasar šo ielu pārraka vairākās vietās un kam rakšanas darbu vietas būtu jāsakārto, Ģ. Ruģelis skaidroja, ka tās vietas, kas bija jāsakārto SIA «Telms», no asfaltēšanas darbu izmaksām ir izņemtas ārā un tās jāfinansē uzņēmumam pašam. Tāda kārtība bijusi arī citos projektos, lai nevajadzētu vienu un to pašu ielu asfaltēt vairākkārt un lai veidotos vienlaidus asfalta segums.

Projektus dalīs kārtās

Interesējoties, vai plānota arī Progresa un Strēlnieku asfaltēšana, kam budžetā paredzēti attiecīgi 80 000 eiro un 40 000 eiro, Ģ. Ruģelis skaidroja, ka Progresa ielas projekts tiks sadalīts divās kārtās, jo šīs ielas kopējās pārbūves izmaksas ir ap 300 000 eiro – gan ieskaitot sarežģīto lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu, gan asfaltēšanu. Tomēr iepirkums vēl šai ielai nav bijis, līdz ar to precīzas izmaksas neesot zināmas. “Kas attiecas uz Strēlnieku ielu, tās kopējās darbu izmaksas ir 103 000 eiro. Šāds pieaugums ir radies tāpēc, ka ielā tika veikti vairāki urbumi, lai noskaidrotu, kādā stāvoklī ir tās pamatne. Pārbaudē tika noskaidrots, ka pamatne būtu jāmaina, tāpēc vispirms izdarīs to un tikai tad ielu asfaltēs,” skaidroja Ģ. Ruģelis. Vēl interesējāmies, vai abās šajās ielās ir ierīkotas komunikācijas, lai tad, kas asfalts būs uzliets, to pēc laika atkal nenāktos pārrakt, komunālās nodaļas vadītājs skaidroja, ka Strēlnieku ielā visas komunikācijas nomainīja pagājušajā gadā un arī Progresa ielā komunikācijas ir nomainītas, taču deviņu metru lielās augstuma starpības dēļ tur ir jāierīko lietus ūdens kanalizācija, lai savāktu lietus ūdeņus, kas gadiem bijusi šīs ielas lielākā problēma. Tieši šie darbi arī projekta izmaksas tik ļoti sadārdzinājuši, – tā Ruģelis.