Kur lielākie apkures tarifi?

Tie nodrošinās 70 un 120 kilovatus lielu siltuma jaudu, kas šīm mājām ir optimāli. Viens apkures katls jau ir izgatavots un patlaban top otrs. Kā skaidroja SIA Tukuma siltums valdes loceklis Gundars Kūla, gāzes cena šobrīd sasniegusi vienu eiro kilogramā jeb aptuveni 90 līdz 100 eiro par megavatstundu. Taču iedzīvotāji šajās mājās par siltumu maksā pēc SIA «Tukuma siltums» patlaban noteiktā tarifa 51,37 eiro/MWh bez PVN, savukārt izmaksu starpība tiek norakstīta zaudējumos. G. Kūla skaidroja, ka ir plānots paaugstināt vienoto apkures tarifu, taču, kāds tas būs, visdrīzāk būs zināms nākamajā nedēļā, jo patlaban tiek veikti aprēķini: “Tā kā šobrīd atkal pieaug šķeldas cena, līdz ar to ir ļoti grūti noteikt tādu tarifu, lai tas spētu nosegt visas siltuma ražošanas izmaksas.”

Lielākie tarifi – Jaunpilī, Lapmežciemā un Jauntukumā

Jāpiebilst, ka Tukuma novada domes sēdē deputāti interesējās, kurās vietās valsts segs siltuma izmaksu pieaugumu? Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš skaidroja, ka siltuma tarifs virs 68 eiro (No šīs robežas sākot, saņemams valsts atbalsts. – Red.) ir Jaunpilī, kur tas vidēji ir ap 90 eiro par megavatstundu, Lapmežciemā – virs 100 eiro – atkarībā no ēkas, un šajās vietās siltuma ražotājs saņem Ekonomikas ministrijas pielemto atbalstu. Turklāt no februāra beigām arī Jauntukuma mikrorajonā tarifs ir pieaudzis, līdz ar to šī mikrorajona daudzdzīvokļu mājās iedzīvotāji maksā par siltumu, rēķinot 68 eiro par megatavstundu, bet kopējās izmaksas siltuma ražotājam nosedz valsts. Kārtība ir tāda, ka iedzīvotājiem izraksta rēķinu, norāda, kāda daļa tiek kompensēta, un pēc tam uzņēmumi iesniedz informāciju Ekonomikas ministrijai. Tas, kādi varētu būt tarifi turpmāk, nav zināms, jo gāzes un šķeldas cenas kāpj. Problēma ir tāda, ka, piemēram, Jaunpilī ir vairākas mazas katlu mājas, bet Lapmežciemā ir viena katlu māja.

Valsts ir atvērusi programmu par 11 miljoniem eiro siltumtīklu, kā arī citu apkures sistēmu nomaiņai, un pašvaldībām, kam ir gāzes apkure, ir iespēja esošās sistēmas nomainīt. Arī mums par to ir jādomā. G. Važa piebilda, ka Lapmežciemā pagājušajā gadā uzlikts jauns apkures katls par 40 000 eiro, jo vecais bijis no iepriekšējā gadsimta, līdz ar to būtu muļķīgi mainīt kurināmā veidu, taču visdrīzāk būtu jādomā par alternatīvu risinājumu.