Konkursa «FIZMIX Eksperiments» pusfinālā arī komandas no Jaunpils, Irlavas un Tukuma

A/s «Latvenergo» informē, ka jau 1. aprīlī tiešsaistes vidē tiksies 60 erudītākās komandas, lai sacenstos par iespēju iekļūt konkursa «FIZMIX Eksperiments» finālā un izcīnīt fizikā zinošāko jauniešu titulu. Kurzemi konkursa pusfinālā pārstāvēs 10 komandas, to vidū «Optimistiskie protoni» no Jaunpils vidusskolas, «Magnētiņi» no Irlavas pamatskolas un «Citi fiziķi» no Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas. Mūsu novada skolēni sacentīsies ar komandām no Talsiem, Skrundas, Dundagas, Ances un Nīcas.