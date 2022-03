Kas notiek ar lidlauku?

Redakcija: pašvaldības vadītājs Gundars Važa skaidroja, ka pašvaldība ir tikai viens no SIA «SKY PORT» īpašniekiem un tai šajā uzņēmumā pieder 4,25% daļu: “Kopumā īpašniekos ir seši uzņēmumi, to vidū ir arī uzņēmumi, kam pieder tā sauktās bites, kas katru pavasari, kad paliek siltāks, sāk trenēties. Cik zināms, uz vietas ir divas vai trīs lidmašīnas, taču satraukuma nav, jo Latvijas gaisa telpu kontrolē NATO lidmašīnas. To jau pirms dažiem gadiem pierādīja ungāri, kas gribēja nokļūt Ādažos un, nesasnieguši galamērķi, tika nosēdināti. Taču šonedēļ aizbraukšu apskatīties, kas tur notiek.”

Mēs sazinājāmies arī ar VA «Civilās aviācijas aģentūra», kas jau pagājušajā nedēļā bija informējusi, ka tā veikusi padziļinātu gaisa kuģu īpašnieku analīzi, lai noteiktu, kurus gaisa kuģus var kontrolēt Krievijas juridiskās vai fiziskās personas. VA «Civilās aviācijas aģentūra» Ārkārtas situāciju un komunikāciju vadītājs Aivis Vincevs, kam vaicājām, vai šiem uzņēmumiem, kam pieder lidlauks, nav saistības ar Krieviju, skaidroja, ka sankciju dēļ ir ierobežota septiņu Latvijā reģistrētu gaisa kuģu izmantošana, taču viņš nevarēja precīzi norādīt, vai Jūrmala airport ir kāda saistība ar jauno kārtību un sankcijām: “Nevaru jums to ne apstiprināt, ne noliegt. Taču – ja lidaparāts lido, tad tā lidojuma plāns ir saskaņots, un viss ir kārtībā. Atgādinu, ka ir noteikti gaisa satiksmes ierobežojumi, un ir aizliegts Latvijas gaisa telpu izmantot tiem gaisa kuģiem, kuri ir saistīti ar Krieviju, tās juridiskajām vai fiziskajām personām. Tas nozīmē, ka Latvijas gaisa telpu aizliegts izmantot visiem Krievijas pilsoņiem, kuri tieši vai netieši kontrolē gaisa kuģi, neatkarīgi no valsts, kurā gaisa kuģis ir reģistrēts. Šie ierobežojumi skar visu veidu lidojumus, tostarp arī lidojumus, kas tiek veikti ES robežās un ir saistāmi ar Krievijas pilsoņu vai to kontrolētu uzņēmumu darbību.”