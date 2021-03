Kāpēc Tukuma 2. pamatskolā nevar plānot vairāk 1. klašu?

Redakcija: kā noskaidrojām Tukuma domē, šobrīd vēl galīgais lēmums par abu skolu apvienošanu nav pieņemts, līdz ar to Tukuma 2. pamatskolas direktore varēja uzņemt tikai tik daudz skolēnu, cik bija paredzēts Tukuma novada Izglītības pārvaldes nosacījumos par 1. klases skolēnu skaitu skolās. Atbilstoši tiem Tukuma 2. pamatskolā ir atļauts atvērt divus klašu komplektus un kopumā – 60 bērnu. “Kad Tukuma novada dome būs pieņēmusi lēmumu par abu skolu apvienošanu, un tas pašvaldībai jāizdara līdz šī gada 31. maijam, tad arī abu skolu vadība varēs vērtēt klašu telpu piepildījumu, skolu ēku noslogojumu un līdz ar to arī iespējas veidot klašu komplektus,” tā domes priekšsēdētājs N. Reču.

Dome lems, kad būs atzinums no ministrijas

N. Rečs arī paskaidroja, ka dome savu lēmumu pieņems pēc tam, kad būs zināms, vai Tukuma Raiņa ģimnāzija iegūs valsts ģimnāzijas statusu. “Ceram marta beigās sagaidīt informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas, vai Tukuma Raiņa ģimnāzija ir izpildījusi prasības un kvalificējusies valsts ģimnāzijas statusam. Atkarībā no šī lēmuma arī tiks pildīts domes lēmums, kas pieņemts 2019. gada 28. februārī – tātad, ja Raiņa ģimnāzija iegūs valsts ģimnāzijas statusu, tad Tukuma 2. pamatskola tiek reorganizēta un pievienota valsts ģimnāzijai ar 2021. gada 1. septembri. Savukārt, ja valsts ģimnāzijas statuss netiks piešķirts, tiek reorganizētas abas izglītības iestādes – kā Tukuma 2. pamatskola, tā Tukuma Raiņa ģimnāzija, un ar šī gada 1. septembri izveidota viena izglītības iestāde – Tukuma Raiņa 1. vidusskola.” Vaicāts, kurš būs jaunās izglītības iestādes direktors, N. Rečs skaidroja: ja pamatskola tiks pievienota valsts ģimnāzijai, darbu ģimnāzijā turpinās līdzšinējais direktors, savukārt, ja reorganizēs abas mācību iestādes – uz direktora amatu tiks rīkots konkurss.