Kāpēc pašvaldība noņēmusi rotaļu iekārtas?

Jāpiebilst, ka ekspertīzes bija veiktas arī pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļlaukumos, un, kā stāstīja bērnudārzu vadītāji, arī viņi bija spiesti reanimēt vai pat noņemt salīdzinoši labi saglabājušās rotaļu iekārtas, nezinot, kad varēs uzlikt jaunas. Tad nu lūdzām pašvaldības ainavu arhitekti Maiju Fogeli, kas bija organizējusi rotaļu iekārtu pārbaudi, skaidrot, kas tās ir par pārbaudēm un cik patiesībā bija cietušas noņemtās iekārtas.

Normatīvie akti nosaka – iekārtas jāpārbauda

M. Fogele:

– 2020. gadā Ministru kabinets pieņēma noteikumus «Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi», kas nosaka pienākumus publisko spēļu un rekreācijas laukumu īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. Ir noteikts, ka, pirmkārt, laukumos var būt tikai noteikumiem atbilstošas spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas. Otrkārt, ir jānodrošina pēcuzstādīšanas pārbaudes, kā arī regulāras higiēnas, sanitāro apstākļu un vizuālās pārbaudes, bet ne retāk kā četras reizes gadā – ekspluatācijas pārbaudes. Un vēl ir noteikta ikgadējā galvenā pārbaude, kurā eksperti izvērtē iekārtas un laukuma vispārējo drošuma līmeni, pārbauda to funkcionalitāti un stabilitāti, novērtē riskus. Lai pašvaldības vai apsaimniekotāji jaunajām prasībām sagatavotos, bija noteikts pusgadu ilgs pārejas periods.

– Kas tika konstatēts konkrētajā laukumiņā M. Parka ielā?

– Līdzīgi kā citos laukumos, arī šajā tika izvērtētas visas rotaļu ierīces un secinājumi apkopoti apjomīgā pārskatā. (Tāds ir par katru laukumu.) Tajā ar burtiem A, B un C norādīti defekti un to riska klases. Viss turklāt fiksēts fotogrāfijās, kam klāt pievienoti paskaidrojumi par bojātajām vai riskantajām detaļām. Kopumā vienai šai iekārtai tika atklāti 32 riski. Piemēram, vietām pamata konstrukcijām redzamas vecuma vai nolietojuma pazīmes, ir klimatisko apstākļu radītie bojājumi, kāpēc visbiežāk ir iedots zemākais novērtējums C, kas nebūt neliek iekārtu vai tās daļu mainīt. Ar kritisko jeb augstāko novērtējumu A apzīmēta neatbilstība šī brīža standartiem, kad ir liels iesprūšanas risks, un nereti tas arī nozīmē konkrēta savienojuma vai pat iekārtas demontāžu. Mūsu laukumos ir daudzas Santpēterburgā ražotas firmas «Ksil Baltic» iekārtas, kuru lielākā problēma ir tā, ka tās ir izgatavotas pēc standartiem, kādi bija spēkā agrāk un kādi bija norādīti mūsu izsludinātajos iepirkumos – tie ir attālumi starp detaļām jeb spraugas, starp ķēdēm un citiem kustīgajiem savienojumiem, kur var bērni var iesprūst vai aizķerties. Tobrīd, kad iekārtas uzstādījām, tās bija atbilstošas, bet iet laiks, un mainās prasības. Turklāt mēs šo laukumu aprīkojumu tik bieži nemainām, jo tas ir dārgs, tāpēc to uzturam un labojam, bet – tas morāli un fiziski noveco. Par to norāda, piemēram, deformācijas spraugas, kas izveidojas laika gaitā un kurās var ieraut apģērba gabalu, un bērnam tādēļ var rasties traumas.

– Vai viss norādītais ir strikti jāpilda? Vai ir bijušas sūdzības, nelaimes gadījumi? Bērnudārzos teica, ka desmit gadu laikā neviens bērns iekārtā nav iesprūdis vai aizķēries, bet tās vienalga ir jānoņem vai jāpārtaisa.

– Mums nav informācijas, ka kāds būtu iesprūdis rotaļu iekārtā. Tas, ka bērni tajās uzvedas ļoti pārgalvīgi un ka mazus bērnus laukumiņos neviens nepieskata, tas gan ir fakts. Tomēr – prasības ir prasības. Mēs varam visas norādes uzreiz neizpildīt, bet kritiskās vietas ir jāsakārto. Pat ja gribētu pievērt acis, visi šie pārbaudes atzinumi tiks reģistrēti un, ja notiks nelaime, mums būs jāatbild, jo bijām par defektiem informēti.

– Var taču bojātās vai neatbilstošas detaļas nomainīt?

– Lai nomainītu nesošās konstrukcijas gadījumos, kad bojājumi konstatēti vairāk nekā par 60%, remonta izmaksas ir ļoti lielas, tāpēc remontēt nav racionāli un ekonomiski pamatoti. Detaļas ir dārgas, to piegāde ilgi jāgaida, turklāt lielas izmaksas rada to nomainīšana, tāpēc labāk pielikt klāt vēl 30% finansējuma un nopirkt jaunu iekārtu.

– Iedzīvotāji teica, ka iekārta ir bijusi laba, tāpēc viņi bažījās, ka iekārtu ražotāji paši izgatavo iekārtas un paši arī tās pārbauda, tāpēc, loģiski, ka viņiem ir izdevīgi, lai pašvaldība šīs iekārtas iespējami ātrāk maina.

– Pārbaudi veic neatkarīgs eksperts, un, kā nosaka noteikumi, tas nevar būt pārbaudāmā laukuma un tajā uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu valdītājs, ražotājs, importētājs, izplatītājs vai citā veidā iesaistīts to projektēšanā, izstrādē, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, uzturēšanā. Tāpat viņam ir jābūt akreditētam un sertificētam. Mūs pārbaudīja eksperts no uzņēmuma «Play Inspect», kas, cik zināms, ir vienīgais šāds pakalpojumu sniedzējs.

