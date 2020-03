Jūs jautājāt: Vai saslimušie arī Tukuma novadā?

Sazinoties ar Tumes pagasta ģimenes ārsti Santu Zaļmežu, noskaidrojām, ka viņai neesot informācijas par saslimušajiem Tumes pagastā un nevienu saslimušo viņa neesot redzējusi. Daktere stāstīja, ka viens skolēns bija atgriezies no Zviedrijas, bet viņam nav bijuši nekādi simptomi, turklāt tobrīd Zviedrija nav bijusi iekļauta slimības skarto valstu sarakstā. Vēl, kā skaidroja S. Zaļmeža, zināms, ka no Norvēģijas atgriezušies tur strādājošie cilvēki, taču arī viņiem neesot slimības pazīmju. Daktere uzskata, ka šobrīd būtu svarīgi atturēties no ceļošanas vispār, lai neradītu piemērotu augsni slimības izplatībai Latvijā: “Šobrīd pie mums ir tikai tie gadījumi, kad cilvēks ir inficējies ceļojuma laikā vai no ceļotājiem, bet, tiklīdz slimība Latvijā izplatīsies no cilvēka uz cilvēku, būs ļoti grūti ar to tikt galā. Tāpēc katram ir jābūt personīgi atbildīgam par savu rīcību šajā laikā.”

Jāpiebilst, ka vēl bijām saņēmuši informāciju par to, ka Sēmē un Tumē ir atbraucēji no Itālijas. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča skaidroja, ka tiešām četri cilvēki no Sēmes pagasta bijuši Itālijā, taču atgriezušies vēl pirms tā reisa, kad tika konstatēta saslimšana ar Covid-19 vīrusu, tāpēc viņiem karantīnas laiks jau ir pagājis. Savukārt, sazinoties ar Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāju Daci Poli, noskaidrojām, ka viens cilvēks pagastā bija atgriezies no Austrijas, taču arī viņam jau beidzies karantīnā pavadītais laiks.

***

Karantīnas laiks pēc atgriešanās no vīrusa skartajām zemēm ir 14 dienas. Pēc Latvijas Infektoloģijas centra sniegtās informācijas, jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas COVID-19 inkubācijas periods (laiks no slimības ierosinātāja iekļūšanas organismā līdz slimības sākumam, kad parādās pirmās klīniskās pazīmes jeb slimības simptomi) tiek lēsts no 2 līdz 14 dienām, un visbiežāk saslimšanas simptomi parādās aptuveni 5 dienu laikā. Ir pierādīts, ka ar COVID-19 inficētais cilvēks ir infekciozs brīdī, kad viņam parādās gripai līdzīgi simptomi. Tātad faktiski karantīnas laikam vajadzētu būt līdz par 19 dienām.

Agita Puķīte