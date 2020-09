Folklorists Guntis Pakalns iejutīsies Krišjāņa Barona lomā

12. septembrī

13.00 Džūkstes Pasaku muzejā (Džūkstes pagastā, Lancenieku skolā, Tukuma novadā) Imanta Ziedoņa muzeja projekta “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu” ietvaros uzsāksies ceļojums no Lanceniekiem līdz Lestenes Baznīcai. Pasākums ir viens no gājiena “Ceļā ar Baronu” posmiem, kas veltīts K. Barona studiju laikā veiktajam ceļam no Tartu līdz Dundagai.

Krišjānis Barons (1835–1923) ir izcilākais latviešu folklorists, publicists, rakstnieks. Viens no jaunlatviešu kustības pārstāvjiem, laikraksta “Pēterburgas Avīzes” dibinātājiem, kā arī faktiskais redaktors, publicējis sava laika jaunākās zinātniskās atziņas, kā arī dzejoļus un stāstus. No 1856. gada līdz 1860. gadam K. Barons studēja Tērbatas universitātē matemātiku un astronomiju. Kopā ar K. Valdemāru viņš bija Tērbatas latviešu studentu pulciņa dalībnieks. 1859. gadā dzima džūkstenieks, skolotājs, rakstnieks, pasaku un teiku krājējs, pētnieks, dārznieks un sabiedrisks darbinieks Anss Lerhis-Puškaitis (1859–1903). Šajā gadā K. Barons studēja Tērbatas (mūsdienās – Tartu) universitātē un kājām devās mājās no studiju vietas uz Dundagu, kas bija ap 700 kilometru garš ceļa posms.

Iedvesmojoties no Dainu tēva sastādītās ģeogrāfijas grāmatas „Mūsu tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi, īsumā saņemti”, Imanta Ziedoņa muzejs izveidojis vairāk nekā 800 kilometru garu maršrutu – “mūsdienu Baronu ceļu”, kurš sācies 21. augustā Tartu, bet 20. septembrī noslēgsies Dundagā. To mēros ap 60 mūsdienu baroni – uzņēmēji, valstsvīri, kultūras un izglītības darbinieki. Viens no tiem būs Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns. Aicinām kopā ar viņu veikt 15 kilometrus garu ceļa posmu no Džūkstes Pasaku muzeja (Lancenieku skola) līdz Lestenes Baznīcai.

Ceļa posmā, kas būs apvīts ar sarunām un stāstiem, tiks aplūkota Džūkstes baznīca, A. Lerha-Puškaiša, K. Strauberga un citu kultūras darbinieku kapa vietas, A. Lerha-Puškaiša plāna stādītais parks, Džūkstes biedrības nams, Pasaku krēsls, Ziemassvētku kauju piemineklis, Džūkstes mācītājmuiža, kuras pagrabos Otrā pasaules kara laikā, metāla kastēs sapakoti, tika noglabāti Latvijas folkloras krātuves manuskripti un citi materiāli. Noslēgums Lestenes Kultūras namā, tikšanās ar Ingūnu Kokinu, kas pastāstīs par Lestenes muižu un baznīcu.

12. septembrī no plkst. 12.30 līdz 13.00 pulcēšanās Džūkstes Pasaku muzejā. No plkst. 13.00. līdz 14.00 Džūkstes Pasaku muzeja apskate kopā ar folkloristu Gunti Pakalnu un Džūkstes Pasaku muzeja vadītāju Ditu Silavu. Šajā laikā būs iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīciju un ēku, kur no 1883. līdz 1903. gadam strādāja latviešu “pasaku tēvs” Anss Lerhis-Puškaitis. Plkst. 14.00 dodamies ceļā uz Lesteni.

Iesakām ģērbties ērti un atbilstoši laika apstākļiem, līdzi ņemot ūdeni un uzkodas enerģijai. Džūkstē būs iespēja papildināt savus krājumus veikalā. Autovadītāji savas automašīnas atstāj pulcēšanās vietā Lanceniekos. Pēc gājiena autovadītājus nogādāsim atpakaļ sākuma punktā.

Dalība pasākumā bez maksas