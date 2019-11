Daudz jautājumu par siltināšanas projektu

Tā kā lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku jau iepriekš bija nobalsojuši par projekta īstenošanu, aicinājām iedzīvotājus organizēt sapulci, lai kopā visus neskaidros jautājumus izrunātu. 2. novembrī Zemgales kultūras pils aktieru zālē šāda sapulce arī notika, un tajā piedalījās apsaimniekošanas uzņēmuma SIA «Komunālserviss TILDe» vadītājs Aldis Siliņš un Eiropas finansētā projekta «Accelerate Sunshine» pārstāvji – Tukuma novada domes energosistēmu inženieris Toms Akmentiņš un NVO «ESEB» projektu vadītājs Sergejs Galajevs, un, protams, iedzīvotāji – no 18 dzīvokļu īpašniekiem sanāksmē piedalījās 12, līdz ar to tā bija lemtspējīga.

Atbalsta 15 ēku pārbūvi

Lēmumu par iesaistīšanos Eiropas Komisijas programmas «Apvārsnis 2020» projektā «Accelerate Sunshine» Tukuma novada dome pieņēma 2017. gada 27. aprīlī. 1,5 miljonu eiro vērtā projekta koordinators ir Rīgas Tehniskā universitāte, tās partneri – SIA «Ekodoma», «Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs» (ESEB), investīciju fonds F3 no Nīderlandes, kā arī Jūrmalas, Bauskas, Ādažu un Tukuma pašvaldība. Tukuma novada pašvaldības finansējums šajā projektā ir 185 035 eiro, un tā mērķis – sagatavot nepieciešamo dokumentāciju (ēku apsekošanu, energoauditu, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūras), lai piesaistītu investīcijas pašvaldības ilgtspējīgos energoefektivitātes projektos piecām sabiedriskajām ēkām un 10 daudzdzīvokļu mājām. Kā «NTZ» stāstīja domes speciālists Toms Akmentiņš, šobrīd 15 ēku apsekošanas slēdzieniem un energoauditam no projekta naudas izlietoti 22 500 eiro: “Daudzdzīvokļu ēkai Tukumā, Aviācijas ielā 1, izstrādāts tehniskais apsekojums, Kuldīgas ielai 65 – energoaudits, Liepu ielai 3, Tumē – tehniskais apsekojums, bet Pūres mājām Abavas iela 2, Pūre 23, Pūre 24, Pūre 25, kā arī Slampes mājām «Pūpoli», «Silavas», «Kurši», «Lāstekas», «Zemgaļi», «Vēsmas» – tehniskais apsekojums un energoaudits, kas šobrīd top arī Ezera ielai 10, Sēmē.” Vaicāts, vai kādas mājas iedzīvotāji teikuši striktu nē līdzdalībai projektā un līdz ar to arī siltināšanai, pašvaldības pārstāvis atzina, ka šādu lēmumu pieņēmuši Aviācijas ielas 1, Pūre 25 un Slampes «Zemgaļu» iedzīvotāji, bet jau pirmsākumos projektu noraidīja māju «Straumes» iedzīvotāji Jaunsātos un «Vētras» Slampē. Un vēl pēc aptaujām negatīvs rezultāts bijis Pūre 20, Pūre 21, Pūre 2, jo tika saņemts niecīgs aptaujas anketu skaits. Vēl T. Akmentiņš skaidroja, ka kopskaitā pagastos bijušas četras informatīvās iedzīvotāju sanāksmes un vēl 18 – daudzdzīvokļu mājām, kā arī 23 aptaujas; kopumā pieņemti seši negatīvi lēmumi un 23 pozitīvi.

Rēķinu samaksāt nevar

Daudzdzīvokļu māja «Dziesmas» bija viena no tām, kuras dzīvokļu īpašnieku vairākums bija piekritis projektā iesaistīties un nolēmis, ka pašu spēkiem, paaugstinot apsaimniekošanas maksu, samaksās 12 655,50 eiro (ar PVN) par tehniskā projekta izstrādi. Tiesa, jo ilgāks laiks pagāja no šī pozitīvā lēmuma, par kuru aptaujā no 18 mājas dzīvokļu īpašniekiem pozitīvi bija atbildējuši 14, jo lielākas šaubas dažiem iedzīvotājiem radās, taču lielāko satraukumu radīja septembra beigās apsaimniekotāja piestādītie rēķini par komunālajiem maksājumiem, kuros jau bija iekļauts palielinātais maksājums. Izrādās, apsaimniekošanas maksa par kvadrātmetru bija pieaugusi no 0,11 līdz 1,92 eiro, līdz ar to, piemēram, par 54 m² lielu dzīvokli līdzšinējo 5,94 eiro vietā bija jāmaksā 126 eiro par apsaimniekošanu vien, savukārt dzīvokļa kopīgais rēķins (bez pilnas apkures maksas) sasniedzis teju 160 eiro. Tieši par to, ko vecie cilvēki darīs, kad sāksies apkures sezona un kad vēl viens simtnieks par apkuri būšot pie rēķina klāt, iedzīvotāji bija tā satraukušies. Turklāt, kā izskanēja sanāksmē, pēc runātā pirmajās sanāksmēs daži bija sapratuši, ka pašiem jāmaksā nebūs nekas, jo šī projekta ietvaros viss tikšot samaksāts…

Vairāk par diskusijām lasiet otrdienas, 8. novembra, laikrakstā ŠEIT=>