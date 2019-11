Aicina piedalīties izstādes veidošanā par ziemas sportu Tukumā

Tukumnieks Andris Miezītis, kas pagājušā gadsimta … gados bija Latvijas izlases treneris ziemas divcīņā (distanču slēpošana+tramplīnlēkšana), tramplīnlēkšanā un kamaniņsportā, kā arī trenējis PSRS kamaniņsporta izlasi, iecerējis veidot izstādi par šiem ziemas sporta veidiem. Tai būs Tukuma novada domes atbalsts un tā taps sadarbībā ar mums, «Neatkarīgajām Tukuma Ziņām».

Kāpēc šāda izstāde? Tās idejas autors saka, – lai mēs atcerētos to, kas Tukumā reiz bijis, lai atcerētos sportistus, vietas un notikumus: “Lasīju, ka 30. gadu beigās ļaudis ar vilcienu braukuši uz Tukumu slēpot – pilni vagoni aktīvu cilvēku. Zinu, ka te bija stabilas ziemas sporta veidu tradīcijas, kurās iesaistījās daudzi – amatieru un profesionālajā līmenī. Ja runājam par vietām, viena, kas man īpaši nozīmīga, atrodas netālu no Ūdriem, pie Šnīderiem, kur jau pēc kara tika uzcelts pirmais 20 metru tramplīns, pa kuru 60. gados arī pats lēcu, bet tad no 1968. gada tam blakus soli pa solim uzbūvēju 30-metrīgo tramplīnu. Man šai darbā ļoti palīdzēja sportists, brīvās cīņas cīkstonis Jānis Dakteris, kas ar buldozeru, riskējot ar drošību, šo darbu paveica. Bail bija viņa darbā skatīties… 70. gadu sākumā šai vietā notika pēdējās Latvijas meistarsacīkstes tramplīnlēkšanā, bet tagad tur ir tikai mežs un krūmājs – neviens, kas to neatceras, nepateiks, ka tā bijusi nozīmīga vieta sporta notikumu vēsturē, jo turpat blakus kopā ar Tukuma sporta skolas direktoru un slaloma treneri Viesturu Krieviņu ierīkojām slaloma trasi, pacēlāju, tā saucamo bugeli, līdz ar to strauji auga mūsu komandas rezultāti tramplīnlēkšanā…

Nesen izlasīju, ka aptuveni kilometru no pilsētas bijis vēl kāds tramplīns – arī tas ir interesants fakts, tāpēc aicinu ikvienu piedalīties šīs izstādes veidošanā un piedāvāt fotogrāfijas, kurās šie tramplīni ir apskatāmi. Būtu svarīgi arī atmiņu stāsti un arī priekšmeti, piemēram, tramplīnlēcēja 50. vai 60. gadu zābaki. Pats savus atdevu audzēknim, jo padomju laikā inventāra ļoti trūka. Var piedāvāt izstādei slēpes «Estonia» vai somu ražojuma arī no 50. vai 60. gadiem, vai ko citu interesantu, būšu ļoti pateicīgs.” Jāpiebilst, ka fotogrāfijas un atmiņu stāstus varat nest uz redakciju Tukumā, Brīvības laukumā 10.