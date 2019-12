Vasarā plānots gaisa balonu un grilēšanas festivāls Kandavā

Par kultūras pasākumiem. Jau janvāra beigās Kandava ar savu stendu startēs ikgadējā tūrisma izstādē «Balttour», tāpēc vismaz lielāko pasākumu datumi ir daudz maz noformulēti. Nu, piemēram, zināms, ka novada svētki šogad norisināsies no 29. līdz 31. maijam un, ka 23. jūnijā būs tradicionālā Līgo izrāde un balle, kas, turpinot pērn aizsākto, būšot par maksu. Grupas, kas balli spēlēs, skaidroja Kultūras pārvaldes vadītāja Iveta Grunte, ir jau sarunātas, tomēr šobrīd tās atklātas netiek. Starp citu, tas, ka pasākumā ir bijušas biļetes, kā secinājusi kultūras pārvalde, kopumā esot atmaksājusies – bijusi labāka atmosfēra pasākumā. Tajā pašā laikā pagastos Līgo balles vēl arvien būšot bez maksas. Viens no vēl nebijušiem pasākumiem, kas plānots no 14. līdz 15. augustam – grilēšanas un gaisa balonu festivāls. Iepriekš balonu svētki norisinājušies Kuldīgā, skaidroja I. Grunte, bet laika gaitā, acīmredzot, esot kaut ko jāpamaina, un tā kā Kuldīga atteikusies, pasākumu pārņēmusi Kandava. Plānots, ka pirmajā festivāla dienā varētu notikt balonu pacelšanās (šobrīd ir informācija, ka festivālā piedalīsies astoņi gaisa baloni), kas vakarā noslēgtos ar gaismas šovu jeb “balonu spīdēšanu“. Bet nākamajā dienā, visticamāk, darbība varētu norisināties Kandavas promenādē, kur, sadarbībā ar amatnieku veikaliņu «Pūrlāde», norisināties grilēšanas svētki. Savukārt no citas, ilggadējas tradīcijas ir plānots atteikties – Kafijas un tējas svētkiem, kas šogad norisinājās jau desmito gadu. I. Grunte skaidroja, ka tiek domāts par to, kas varētu būs šo svētku vietā, bet lēmumu pieņēmuši, jo esošajā formā svētki nekādi neatmaksājoties, ja samēro ar ieguldīto.

Pērn aizsākto Lieldienu zaķu festivālu Kandavā gan plānots turpināt. Jāatgādina, ka tas vienlaikus bija arī risinājums, kā pilsēta iegūst svētkiem atbilstošu rotu. Interese par pasākumu esot jau šajā brīdi, – uzsvēra I. Grunte. Tāpat vēl notiek sarunas par lieliem uzvedumiem «Ozolāju» estrādē. Plānots, ka nākamajā vasarā Kandavā varētu būt skatāms uzvedums «Vella kalpi», kā arī iestājušies rindā uz «Šerloku Holmsu». Bet jau pavasarī, tas ir aprīlī, ar izrādi Kandavā viesosies sadraudzības pilsētas Lejres (Dānija) jaunieši. Plānots, ka delegācija būs vismaz 80 cilvēku sastāvā. Visbeidzot – notiks arī abi Kandavas mākslas plenēri. Profesionāļu kopā sanākšanu šogad gan iecerēts apvienot ar novada svētkiem, bet Kandavas mākslas plenērs, kur var piedalītie jebkurš interesents, kā ierasts norisināsies jūlijā.

