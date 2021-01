Vai zirgiem nav auksti?

Apmierināts zirgs – ar nokārtu galvu

Par to, vai zirgiem šajā laikā tiešām varētu salt, visupirms vaicājām Pārtikas un veterinārajam dienestam, pie kura tad arī lielākoties aizceļo visas sūdzības, kas saistītas ar dzīvnieku labturību. Kā skaidroja Sarmīte Eisaka (PVD Rietumpierīgas pārvaldes vadītāja), prakse, ka zirgi tiek turēti ārpus telpām arī ziemā, kļūst arvien izplatītāka visā Latvijā un daudzos gadījumos tā dzīvniekam ir pat daudz vēlīgāka, jo, laukā esot, ir mazāka iespēja, piemēram, saslimt ar plaušu kaitēm, kas savukārt mēdz būt liela problēma jeb risks stallī turētiem zirgiem. Auksti zirgiem noteikti nav, – apstiprina speciālisti! Līdzīgi, kā tas ir ar laukā turētiem liellopiem, skaidro S. Eisaka, arī zirgiem, iestājoties aukstākam laikam, uzaug pavilna, kas silda. Savukārt, piemēram, sedziņas, ko reizēm mēdz uzklāt dzīvniekiem, mitram laikam nav īsti piemērotas, jo tās piemirkst un dzīvniekam sagādā daudz vairāk neērtību nekā dod kādu labumu. Taču, kas ir svarīgi – svarīgi ir nodrošināt šādu laukā dzīvojošu dzīvnieku ar pietiekamu daudzumu pārtikas, un – lai padzerties būtu kur!

Vaicājām arī, vai šādu sūdzību, ziemai iestājoties, kļūst kopumā vairāk? Kā apstiprina S. Eisaka – par suņu un kaķu labturības iespējamiem pārkāpumiem tiešām sūdzību ir daudz. Taču par zirgiem pēdējā laikā tādu nav bijis, kas, ļoti iespējams, liecina arī par to, ka izpratne par zirgu labturību kļūst plašāka. Piemēram, vēl salīdzinoši nesen katrs sevi cienošs autobraucējs sūdzējies par zirgiem Mārupē, kas redzami ganāmies no Rīga-Jūrmala šosejas puses. “Tad nu skaidrojām, ka, ja zirgs stāv uz trīs kājām, tas nenozīmē, ka viņam kas sāp – tādējādi dzīvnieks kāju atpūtina,” vienu no piemēriem min S. Eisaka. Tāpat viņa skaidro, ka apmierināti zirdziņi reizēm, no malas raugoties, var izskatīties pēc “bēdīgiem zirgiem“, jo tie stāv nokārtu galvu. Taču jebkurā gadījumā, ja cilvēkiem ir bažas, ka dzīvnieks tomēr nejūtas komfortabli vai ka viņam kaut kā acīmredzot trūkst, var ziņot PVD. Bet tāpat ieteicams sazināties ar dzīvnieka īpašniekiem, kas, visticamāk, arī varēs situāciju lietpratīgi izskaidrot.

Dzīvnieki tiek rūpīgi pieskatīti

Zvanītājs bija pārliecināts, ka zirgu īpašniece ir I/K «Ivetas zirgi» vadītāja Iveta Pāže. Sazvanīta, viņa skaidro, ka taisnība tā ir tikai daļēji, jo aizdevusi vienu no saviem zirgiem, lai kādam cita īpašnieka jaunajam zirdziņam nebūtu vientulīgi. Jaunā zirga īpašnieks ir zināms un ne brīdi nav bijis bažu, ka dzīvniekiem kaut kas no vajadzīgā nebūtu sagādāts. Arī viņa pati kā zirgu turētāja un audzētāja ar ilggadēju pieredzi apstiprina, ka dzīvnieku turēšana laukā nav nekas ārkārtējs un daudzos gadījumus dzīvniekiem – ir piemēroti. Izņēmums esot, piemēram, sporta zirgi, kurus mēdz skūt un kuriem tādēļ tiešām varētu būt auksti. Tāpat nedrīkst lauka dzīvei ziemas vidū nolemt tādu zirgu, kas iepriekš mitis siltā stallī. Bet visādi citādi – dzīvnieks, ja vien viņam ir pieejama pārtika, ūdens un ir kāda vieta, kur patverties no īpaši stipriem vējiem (nojumīte, mežmala), laukā jutīsies itin komfortabli.

Arī pašas saimniecībā ir trīs zirgi, kas mīt ārpus staļļa. Bet šajā gadījumā jārēķinās ar to, ka dzīvnieks apēd vismaz divtik vairāk nekā viņa sugas brālis turpat stallī. Tas, iespējams, ne vienu vien zirga saimnieku attur no šādas izvēles. Bet, atgriežoties pie konkrētā gadījuma, I. Pāže vēlreiz atgādina, ka tiešām pārliecinājusies – par zirgiem rūpējas, un apstiprina – tāpat ir vienmēr gatava atbildēt uz citiem jautājumiem par zirgiem, ja nu tādi kādam rodas.