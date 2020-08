Turpinās sarunas par depo būvi Kandavā

Tāpat ieradies arī kaimiņu novadā strādājošais uzņēmums «Timberex». Mērķis bijis pārrunāt specifiskas, bet nozarei būtiskas izmaiņas likumdošanā, kas nelielus uzņēmumus nostādīšot daudz neizdevīgākās pozīcijās attiecībā pret lielajiem tirgus spēlētājiem. Sarunas bijušas salīdzinoši auglīgas, un ministrs solījis problēmai pievērst īpašu uzmanību. Kā skaidroja I. Priede, arī pašvaldībai tas noteikti ir svarīgi, jo kokapstrādes uzņēmumi ir vieni no lielākajiem nodokļu maksātājiem, kā arī minētājos uzņēmumos ir vismaz 200 nodarbināto. Vaicāta par to, vai kaut kad varētu notikt arī solītā iekšlietu ministra Sanda Ģirģena vizīte Kandavā, kas vairākkārt tika atlikta, I. Priede skaidroja, ka tuvākajā laikā atkal par to būs sarunas. Neesot gan arī tā, ka jautājums par ugunsdzēsēju depo pārcelšanu no pilsētas centra, kas ir viens no galvenajiem ar ministru apspriežamajiem jautājumiem, nemaz nebūtu kustināts. «Valsts nekustamie īpašumi» sākuši izskatīt iespēju būvēt jaunu depo – viens variants būtu netālu no uzņēmuma «Kandavas ceļi», kur pieejamas visas komunikācijas, otrs – Sabiles ielas galā, kur gan komunikāciju šobrīd nav.

