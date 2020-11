Par Kandavas tehnikumu – vēl nekas nav izlemts

Kā pastāstīja I. Priede, 25. novembrī bijusi attālināta jeb virtuāla tikšanās ar IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vadību. Sarunas bijušas konstruktīvas un secinājums: vēl nekas nav izlemts, tāpēc uzklausīti arī pašvaldības argumenti, kas, cerams, tiks ņemti arī vērā. Galvenais iebildums no IZM puses – ja nu gadījumā tiek atdalītas Saulaines un Cīravas filiāles, Kandavas tehnikums vairs nekvalificējas kā Profesonālās izglītības kompetences centrs (PIKC), kur viens no nosacījumiem – mācību iestādē ir jābūt vismaz 500 audzēkņiem. Tomēr kandavnieki iebilduši, ka prasība nav gluži korekta, jo pirms tam ierobežots tehnikumā uzņemamo audzēkņu skaits, kā arī IZM bija atteikusi akreditēt papildu programmu, piemēram, «Augļkopību», ko, starp citu, bija rekomendējusi arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP). ”Kāpēc tas tā – ministrijas pārstāvjiem īsti skaidrojuma nebija,” – min I. Priede. Vēl jau arī tas, uz ko oficiālā paziņojumā norādījusi arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), ka iepriekš nav notikušas nekādas sarunas ar pašiem iesaistītājiem, tai skaitā ne ar Kandavas, ne Kuldīgas mācību spēkiem. Tāpat nav runāts ar apkārtējām pašvaldībā, kuras atzinušas, ka Kandavas lauksaimniecības tehnikums ir nozīmīgs šim reģionam. (Aplēsts, ka no Tukuma Kandavā šobrīd mācās vismaz 70 audzēkņi, no Talsu novada – tikpat, ap 60 – no pašas Kandavas, kā arī no citiem kaimiņu novadiem.)

Par ko galu galā vienojušies? Kandavas tehnikumam ir uzdots izstrādāt vidējā termiņa attīstības stratēģiju (par to, kā un kur sevi redz tuvāko trīs gadu laikā) un drīzumā, 6. decembrī, paredzēta jauna attālinātā tikšanās. Vēl, kā atzina I. Priede un sēdē par to informēja arī deputātus, paralēli noris sarunas ar Zemkopības ministriju, kuras paspārnē tehnikums jau reiz ir darbojies. Tas arī tiek apsvērts kā viens no situācijas attīstības scenārijiem.

Jāpiebilst, ka plašāka saruna jau ar pašiem tehnikuma pārstāvjiem mūsu laikrakstam paredzēta nākošajā nedēļā un, visticamāk, būs arī kādas jaunākas ziņas par to, kāds tad varētu būtu plāns un reakcija.