Noraida ieceri Vānē izbūvēt apvedceļu

Novada dome sēdē izskatīja VAS «Latvijas valsts ceļu» rosinājumu pašvaldībai savā pārziņā pārņemt Tukums-Kuldīga ceļa posmu, kas ved tieši cauri Vānes centram. Tas pašvaldībai ļautu ceļu sakārtot, savukārt caurbraucēju plūsmu LVC novirzītu ciemam apkārt, izbūvējot apvedceļu. Pamatojums šādam ierosinājumam – pirmkārt, tad būtu iespēja saglabāt liepu aleju, otrkārt, tiktu novērstas sūdzības, piemēram, par to, ka intensīvā satiksme un tās izraisītā vibrācija bojā Vānes centrā esošās ēkas, tostarp kultūras namu (tā sienās jau rodoties plaisas). Jāpiebilst, ka jautājums, tiekoties visām iesaistītajām pusēm, skatīts arī Vānes iedzīvotāju konsultatīvās padome sēdē un vairākums… noraidījis ideju par apvedceļu. Galvenokārt tādēļ, ka tam nepiekrīt īpašnieki, kuru zemes iedomātais apvedceļš varētu šķērsot. Līdz ar to LVC iesniegumu noraidījusi arī pašvaldība – ceļu nepārņems un attiecīgi no savas puses – nesakārtos. Vai to tomēr darīs «LVC», šobrīd informācijas nav, taču deputāti sēdē komentēja, ka pašvaldībai noteikti vajadzētu piedalīties un savas vajadzības šajos plānos arī ietilpināt. Nu, piemēram, par to, ka nepieciešamas gājēju celiņš, gājēju pārejas u.tml. Pretējā gadījumā, minēja deputāte Daces Lebeda, savu iedzīvotāju vajadzības nogulēšot tāpat kā Tukumā un Sātos, kur celiņu posmu tāpat bija jābūvē pašvaldībai.

Kā apstiprināja Kandavas un pagastu apvienības vadītājs Jānis Mazitāns, par to tiešām ir ticis jau runāts un celiņu varētu veidot, piemēram, tur, kur šobrīd ir pieminētā liepu aleja. Kokus gan būs jānocērt, bet vietām tiek arī esot bojāti un jau gāžoties apkārt paši no sevis. Īsāk sakot, klātesošie vienojās turēt roku uz pulsa.

