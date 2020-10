Kandavas novada pagastos spriež par budžeta prioritātēm

Matkulē – dīķis un apgaismojums

Kā pastāstīja Matkules pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Jansone, pagasta konsultatīvajā padomē izskanējuši vairāki priekšlikumi par veicamajiem darbiem. Viens no tiem – ierosinājums iztīrīt centra dīķi. Un ne tikai tā, ka pa malām vien, bet gan – pilnībā to nolaižot. Vēl runājuši, ka būtu jāturpina pagasta centra ieliņu izgaismošana, kur tas vēl nav darīts, tāpat – jāatjauno gājēju celiņš, kas ved no pagasta pārvaldes uz kultūras namu. Celiņš, skaidroja Dz. Jansone, ir jau nolietojies, vietām – izdrupis.

Vānē – lielas appļaujamās platības

Vānē sprieduši par to, ko varbūt varētu paveikt, iesaistoties projektos vai pašu spēkiem, kam tomēr vajadzētu paredzēt līdzekļus budžetā. Viena no šādām vajadzībām, skaidro Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Daina Priede, – zāles pļaujamais traktoriņš, jo teritorijas, ko appļaut, pagastā ir ļoti plašas. Bet viens no plānotajiem darbiem ir tā sauktā ēdināšanas bloka ieejas mezgla sakārtošana. Proti, tur, kur skolēni un pirmsskolas grupiņas audzēkņi dodas pusdienot, kāpnes ir diezgan izdrupušas. Tāpat turpinājums tiek plānots estrāde – ja šobrīd grīda jau atjaunota un arī pati estrādes konstrukciju tiek labota, tad kā par nākamajiem vajadzētu padomāt, piemēram, par soliņiem. Darbs, skaidro D. Priede, domājams, paveicams arī pašu spēkiem, jo ir jānomaina dēļi un tie jānokrāso. Ko vēl gribētos? Atjaunot nolietotās konstrukcijās, apmalītes un arī smiltis atpūtas laukumā «Spāres». Pārvaldes vadītāja arī atgādināja, ka laukuma projekts tika īstenots jau pirms 10 gadiem, tādēļ šobrīd jau prasās pēc uzlabojumiem. Ar budžetu tieši nesaistīti jautājumi, ko padomes sēdē pārsprieduši, ir plānots no kultūras nama priekšas tomēr aizvākt nojumi, jo secināts, ka tai līdz šim tā arī nav uzradusies kāda funkcija. Savukārt Sandra Kosogova, kas brīvprātīgi uzņēmusies piedalīties Vānes baznīcas atjaunošanas organizēšanā, klātesošos informējusi, ka šobrīd ir izdarīt viss, lai dievnama jumts netecētu. Taču tajā pašā laikā – tas ir vien pagaidu variants, tāpēc tiks meklētas iespējas jumtu atjaunot pilnā apjomā. Tāpat baznīcas teritorijā šobrīd uzņēmums apzāģē kokus, kas pirms tam novērtēti, un darbi arī ir saskaņoti.

Cērē – par estrādi un skolu

Savukārt Cērē, kur sapulce notika pagājušajā ceturtdienā, 15. oktobrī, lēmuši gan par pagasta teritorijas sakopšanu, gan vēl atsevišķi par darbiem skolā. Viena no prioritātēm, par ko vienojušies, – Cēres estrāde, ko, pirmkārt, gribētos izbūvēt mazāku, otrkārt, deju grīdas zonā paredzēts betona vai asfalta klājums. Rezultātā, skaidroja pagasta pārvaldes vadītāja Maija Jēce, estrāde būtu zemāka, kompaktāka un vairs nebūtu jācīnās ar izpuvušajiem grīdas dēļiem. Tāpat sprieduši par atpūtas laukumiņu Cēres parkā. Izteikts priekšlikums atjaunot bērnu rotaļu ierīces, kā arī uzstādīt āra trenažierus, kas būtu piemēroti dažāda vecuma cilvēkiem. Ciktāl tas būtu iespējams par pašu naudām, cik – mēģinot iesaistīties projektā, vēl tiks vētīts.

Visbeidzot, cērenieki labprāt iesaistītos pagasta autobusa pieturas atjaunošanā, tikvien kā būtu jāsagādā darba materiālus. Savukārt par skolu – arvien aktuāls jautājums ir vēsturiskās ēkas fasādes atjaunošana, kā arī sporta laukums. Par pēdējo, skaidro M. Jēce, būtu svarīgi padomāt kaut vai arī tādēļ, ka vasarās Cērē regulāri notiek dažādas treniņnometnes un būtu nepieciešami kaut vai pieklājīgi skriešanas celiņi. Tie aktuāli arī skolas jauniešiem, kas trenējas vieglatlētikā vai citās sporta disciplīnā.