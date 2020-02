Kandavas Reģionālās vidusskolas zāle – avārijas stāvoklī

Paralēli šīm sarunām noris arī saimnieciskie darbi – budžets pieņemts, un nu iestādes un uzņēmumi sāk aktīvi plānot darbus. Piemēram, top projekti ielu pārbūvei, ko deputāti atzina par vienu no šā gada prioritātēm (lielākoties ielas, kur notikuši un notiek ūdenssaimniecības projekta rakšanas darbi, kā arī viens no Lielās ielas posmiem). Vēl viena šī brīža svarīgā aktualitāte – jādomā, ko darīt ar Kandavas Reģionālās vidusskolas aktu zāli. Šī brīža situācija: vienas sijas dēļ ir noteikts, ka zāle ir avārijas stāvoklī un tā netiek izmantota. To konstatēja Būvniecības kontroles birojs, kas jau pērn ēku apsekoja. Līdz ar to šīs skolas lielākie pasākumi notiek Kandavas kultūras namā.

Vairāk lasiet otrdienas, 11. februāra, laikrakstā ŠEIT=>