Kandavā neskaidrības ar reklāmu izvietošanu pilsētvidē

Kam un vai prasīt nodevu?

Uzlabotie saistošie noteikumi «Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā» tapuši, sadarbojoties juridiskās nodaļas vadītājam Jānim Mazitānam, būvvaldei un māksliniecei Baibai Rullei. Uzklausījuši arī uzņēmēju ieteikumus un tā rezultātā precīzāk definējuši, piemēram, to, kas tad ir reklāma un tie objekti, kas apliekami ar pašvaldības nodevu. Savukārt nodevu aprēķinam izveidota vienkāršāka formula, kas pārcelta uz konkrēto normatīvo aktu no “noteikumiem par nodevām”. Tas darīts, lai tiem, kam reklamēties aktuāli, viss būtu pēc iespējas pārskatāmāk un vienā dokumentā atrodams. Tas, ka šādas izmaiņas ir nepieciešamas, atklājās jau pieminētajā 2017. gadā, kad par tām asi diskutēja uzņēmēju sapulcē un ne tikai paši uzņēmēji, bet arī noteikumu izstrādē iesaistītie. Galvenokārt toreiz visi nespēja vienoties par to, kādiem būt reklamēšanās noteikumiem vecpilsētā, jo aktuāls bija (un vēl arvien ir!) tad, vai noteikt kādus ierobežojumus, lai centra tēls veidotos pēc iespējas saskaņotāks. Tā tas arī palika, līdz minētajiem – pārstrādātajiem – noteikumiem, kurus publiski pirmo reizi prezentēja 26. novembra uzņēmēju sapulcē Kandavas kultūras namā. Tobrīd klātesošajiem, cik nu tādu bija, īpašu iebildumu vai komentāru īsti nebija. Taču acīmredzot līdz domes sēdei tie tomēr bija uzradušies – vismaz uzņēmējam un deputātam Guntaram Indriksonam. Vispirms atvainojies par to, ka ar tiem klajā nav nācis agrāk, viņš klātesošajiem demonstrēja attēlus, kur, viņaprāt, nav īsti izprotams – ir vai nav par reklāmu jāmaksā. Teorētiski noteikumi paredz, ka par reklāmu, it īpaši, ja stends, plakāts, baneris u.c. atrodas paša uzņēmēja teritorijā, nav jāmaksā, bet ar piebildi – ja tam ir tikai informatīvs nolūks (norādīts nosaukums, darba laiki u.tml.), nevis, piemēram, reklāma par aktuālajiem produktu piedāvājumiem vai atlaidēm. Kā norādīja G. Indriksons, tādā gadījumā nepaliek skaidrs, vai, piemēram, degvielas uzpildes staciju stendi, kur ir redzama aktuālā cena, ir apliekami ar nodevu? Tāpat – vai jāsaskaņo un jāmaksā par norādēm, kas izvietotas ceļa galos? Tādi un līdzīgi jautājumi bija radušies deputātam, apbraukājot pilsētu. Kā arī viņš piebilda – nešķietot pareizi, ka no mazskaitlīgā vietējo uzņēmēju pulciņa pašvaldība vēl papildus (bez nekustamā īpašuma un citiem nodokļiem) ņemot naudu…

