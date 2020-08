Kandavā deputāti diskutē par distancēšanos pasākumos

Uzsaukumus tomēr neievēro!

Kopumā par dažādiem pārkāpumiem, piemēram, par to, ka netiek ievērota divu metru distance, pēdējo mēnešu laikā sastādīti deviņi protokoli, – tā sēdē pastāstīja pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Zariņš. Mērķis gan nekādā ziņā neesot bijis kādu sodīt, tāpēc visbiežāk iztikuši tieši ar mutisku brīdinājumu. Tāpat, kad vēl tas bija aktuāli, sadarbībā ar Valsts policiju kontrolējuši, lai no ārzemēm atceļojošie novadnieki vai tie, kuriem kā kontaktpersonām noteikts divu nedēļu pašizolācijas režīms, tiešām arī atrastos savās dzīves vietās. Ar retiem izņēmumiem, uzskata R. Zariņš, Kandavas novada iedzīvotāji lielākoties ir bijuši apzinīgi. Tur gan iespējams savs nopelns ir bijis arī iedzīvotāju vērībai – ārkārtas situācijas laikā daudz zvanu saņemts par iespējamiem ierobežojumu pārkāpumiem. Lielākoties gan bažām nav bijis pamata un piedzīvoti arī dažādi pārpratumi – piemēram, saņemtas sūdzības arī par cilvēkiem, kas savu pašizolāciju jau pārcietuši, tikai ne Kandavā. Deputāts Romeks Fabjančiks gan interesējās, vai divu metru distance vairs pavisam nav spēkā? Tāds iespaids vismaz esot radies pēc 14. jūlija pasākuma Kandavas promenādē (dienas garumā norisinājās «TM rings» un Kandavas novada domes kopīgi organizētais boksa pasākums, kam sekoja tā sauktās brīvrunas cīņas), kad ar distancēšanos ļaužu masām kaut kā pavisam nevedies. R. Zariņš zināja teikt, ka pasākumu pieskatīja kā pašvaldības, tā arī valsts policija, tomēr tādas informācijas, ka kāds tiešām esot sodīts, viņam neesot. Tajā pašā laikā pašvaldības policijas priekšnieks norādīja, ka kļūstot arvien grūtāk par kaut ko aizrādīt, jo nav jau īsti iespējas pārliecināties, vai tie cilvēki, kas ciešāk par diviem metriem, gadījumā nav vienā mājsaimniecībā dzīvojošie… Savukārt kultūras un sporta pārvaldes pārstāvis Roberts Rozentāls, situāciju komentējot, norādīja, ka no pašvaldības puses izdarījuši visu – sagādājuši dezinfekcijas līdzekļus, arī plakātus, kas atgādina par divu metru distanci, tāpat šāds aicinājums vairākkārt izskanējis no skatuves. Cita lieta, cik apzinīgi kāds šiem aicinājumiem sekojis. Līdz ar to, kā secināja arī pats jautājuma autors – R. Fabjančiks, acīmredzot atliekot vien paļauties uz pašu cilvēku godaprātu.

Vairāk lasām otrdienas, 4. augusta, laikrakstā ŠEIT=>