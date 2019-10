Cērē lūdz salabot skolas jumtu

Šobrīd viena no svarīgākajām aktualitātēm pagastā ir pamatskolas jumts. Kā skaidroja Aivars Rožinskis (skolas saimnieks), visticamāk, vaina nav vēl pašā jumta konstrukcijā, bet gan segumā, kā rezultātā lietus ūdens ir nonācis pat līdz otrā stāva griestiem (to uzskatāmi varēja novērtēt arī klasē, kur norisinājās sapulce). Bet, ja nekas netiks darīts, bojātas var tikt arī konstrukcijas un, kā sapulcē minēja domes izpilddirektors Egīls Dude, jumta maiņa jau varētu būt ļoti dārgs pasākums. Sapulcē vienojās par to, ka vispirms jumtu novērtēt tiks sūtīts kāds eksperts un tad zinās, cik un kādi ieguldījumi nepieciešami.

Turpinot par skolu, domes priekšsēdētāja Inga Priede informēja arī par plānotajām izmaiņām novada skolu tīklā. Šobrīd Cēres pamatskolā, salīdzinot ar citām novada skolām, ir 83 audzēkņi, ieskaitot pirmsskolu. Nākotnes risinājums, kā uzsvēra priekšsēdētāja, daudzējādā ziņā būšot atkarīgs no valdības lēmumiem, bet šobrīd paredzams, ka varētu tapt veidotas tā sauktās saimes skolas (pirmsskola un sākumskola), un tas skartu arī Cēres pamatskolu. Tāpat mācību iestāde, ļoti iespējams, tiktu pievienota Kandavas reģionālajai vidusskolai, kas ir viens no ceļiem, kā saglabāt finansējumu. Bet atkal jau – visu noteikšot valdības lēmumi un Izglītības un zinātnes ministrijas kūrētās reformas. To vidū, starp citu, arī noteikumi par to, cik plašām telpā ir jābūt uz noteiktu bērnu skaitu. Ja šobrīd pirmsskolās standarta bērnu dārza grupiņās var būt 24, tad turpmāk tie varētu būtu vien 18 bērni. Tas varētu veidot rindu uz vietām Kandavas PII «Zīļuks». Risinājums šajā gadījumā, skaidroja I. Priede, atkal varētu būt saistīts ar Kandavas Reģionālo vidusskolu. Proti, vai nu skolas telpās varētu veidot «Zīļuka» filiāli, vai arī skola pati varētu akreditēt jaunu programmu. Laiks rādīs.

