Telpas Jaunpils vidusskolā ir, bet trūkst mācībspēku

Būs grupas un plašākas telpas

Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš pastāstīja, ka šobrīd galvenais uzdevums esot panākt, lai mācību process 1. līdz 6. klasei netiktu pārtraukts. ”Mēs sadalīsim klases grupās pa dažādām telpās. Skatīsimies un vērtēsim, kur var ielikt visu klasi, kur tā ir jādala un kā to visu saorganizēt. Arī pašvaldības uzstādījums un lūgums ir: kamēr vien var, klātienes mācības nepārtraukt,” tā J. Liepiņš.

Viens skolotājs – pa divām klašu telpām vienlaikus

Jautāts par mācībspēkiem, vai to pietiek arī šādai – dalītu klašu – mācīšanai, J. Liepiņš skaidroja: “ Protams, – ja visas klases tiek dalītas, tad pedagogu mums ir par maz. Ir tādas klases, kurās bērni varēs palikt visi kopā – netiks dalīti (mazāk bērnu un lielāka klases telpa). Bet ir arī lielākas klases, kas obligāti ir jādala, bet šajā gadījumā mēs abas grupas centīsimies izvietot blakus telpās, lai skolotājs var strādāt vienlaicīgi, pārejot no vienas klases uz otru. Ir vairākas klases, kurās ir 25 un vairāk bērnu, viena no tādām ir 4. klase, kuru mēs pārcelsim no sākumskolas ēka uz lielo skolu, kur tāpēc, ka 7.-12. klašu skolēni mācās attālināti, ir atbrīvojušas telpas. Tādā veidā mazajā skolā tiks atbrīvotas telpas un līdz ar to arī tur būtu iespējams klases izkārtot pēc jaunajiem noteikumiem. Bet, protams, ka aktuāla problēma ir tā, ka telpas ir, bet trūkst mācībspēku, ir jārēķinās, ka mūsu skolotājiem daudzkārt nāksies strādāt pa divām telpām.”