Jaunpilī organizē balsošanu par reformu

“Mēs pagaidām esam vieni no tiem retajiem, pie kuriem ir bijušas abas sanāksmes – pirmajā mēs braucām uz Tukumu, kur bija deputāti un priekšsēdētāji, un otra bija iedzīvotāju sapulce, uz kuru bija ieradušies pietiekoši daudz iedzīvotāju. Jā, tur notika vienkārši cilvēku informēšana. Un pašvaldību savienības sanāksmē viņš mums deklarēja, ka viņam nekas mums nav jāskaidro – esot atraduši labāko variantu, kuru arī īstenošot.” Kad tika pacelts tonis un paziņots, ka kā ierēdņiem ir jāklausa, Engures novada pārstāvji piecēlās un izgāja ārā… Tālāk sarunas jau turpinājušās mierīgākā gaisotnē , bet tomēr, izsakot, ka saprot situāciju, ministrs pastāv pie sava – reformai ir jānotiek. L. Gintere: “Mēs piedāvājam rīkot iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par iespējamos Jaunpils novada pievienošanu citām administratīvām teritorijām. Mēs dodam iespēju pateikt “jā” vai “nē”…un pierakstīt savas domas par to, kurai administratīvajai teritorijai vēlētos pievienoties – Tukumam, Dobelei vai Brocēniem…”. Viens no punktiem, kas šajā sēdē bija jāaizlemj, bija par to, kas būs aptaujas dalībnieki – tikai Jaunpils novadā deklarētie iedzīvotāji vai arī arī tie, kam Jaunpils novadā ir darba vieta un te atrodas kāds īpašums. Visi vienbalsīgi piekrita, ka jādod iespēja visiem, kas ir saistīti novadu. Aptauja notiks klātienē – pašvaldības telpās, kā arī būs iespēja anketu pildīt attālināti ar elektroniski apstiprinātu parakstu vai izmantojot saiti latvija.lv. Kā arī, ja nepieciešams, var anketas aiznest uz darba vietām. Aptauja notiks no 29. septembra līdz 31. oktobrim.

