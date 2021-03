Jaunpilī mācības klātienē plāno atsākt pēc Lieldienām

Viņa pastāstīja, ka tikai vakar, 25. martā, skola saņēmusi oficiāli apstiprinātu informāciju, ka drīkst uzsākt mācību darbu ārpus telpām. Dīvaini gan esot tas, ka iepriekšējā dienā tabulā Jaunpils novads vēl neesot bijis atzīmēts. Tādēļ, lai sagatavotos šim tik neierastajam mācību procesam, nodarbības laukā un, visticamāk, ka pēc rotācijas principa Jaunpils vidusskolā tikšot uzsāktas pēc Lieldienām. ”Jāņem gan vērā, ka nedēļas laikā var parādīties vēl citas iespējas, ko, ja tā būs, mēs noteikti izmantosim,” – tā G. Leimane. Jautāta par mācība procesa nodrošināšanas tehnisko pusi, viņa skaidroja: “Jā, mēs jau esam domājuši par to, kā bērniem nodrošināt mācības ārpus telpām. Plānojam dabu organizēt pa klasēm uz veselu dienu – dienā varētu nodarbināt divas klases, jo mums teritorija ir liela. Tad nu visas dienas garumā – atļautās piecas līdz sešas stundas – mēs varētu ar bērniem strādāt. Esam domājuši par to, ka pirmās reizes tās būtu tādas nodarbības kā sports un audzināšana. Piesaistot psihologu un atbalsta personālu, plānojam nodarbības, kas vairāk saistītas ar socializēšanos un spēlēm, jo bērniem ir jāpierod atkal būt kopā un jāpriecājas, vienam otru ieraugot. Tas būtu vairāk kā emocionālais atbalsts bērniem. Pēc tam – pavasarim kļūstot siltākam, varam nodarbības dažādot, jo laukā ir iespējams darīt daudz ko. Protams, ka daudz kas nedēļas laikā var mainīties un, iespējams, ka pēc Lieldienām varēsim mācību stundas pasniegt arī iekštelpās. Esam dzirdējuši, ka ir skolas, kas no šīs iespējas – mācību stundas pavadīt laukā, ir atteikušās. Bet mēs noteikti šo iespēju izmantosim. Jā, liela daļa pašvaldību, kas atteicās no iespējas strādāt laukā, šo atteikšanos skaidroja, piemēram, ar to ka nav bērnus iespējams nogādāt skolā tā, lai viņi nesatiktos, bet mēs uzskatām, ka bērniem ir dažādas iespējas tikt uz skolu – ir gan pašvaldības transports, gan personīgais, kā arī ir daļa bērnu, kuri uz skolu var atnākt kājām, jo dzīvo pavisam netālu. Katrā gadījumā šajos apstākļos arī nevar prasīt 100% apmeklējumu, jo jāsaprot, ka būs arī tādi vecāki, kuri uzskatīs, ka bērnus vest uz skolu vēl nevēlas – baiļu vai citu iemeslu dēļ.”