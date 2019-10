Jaunpilī atklāj jauno ceļu uz Dobeli

Viens no lielākajiem notikumiem, par kuru priecājās un ko atbalstīja ļoti daudzi Jaunpils iedzīvotāji, bija jaunā asfalta ceļa Jaunpils – Annenieki atklāšana. Darbi šī ceļa posmā tika uzsākti aprīlī un to laikā atjaunoti nepilni 4,4 km ceļa. Darbu ietvaros tika izbūvēts šķembu un smilts pamats un ieklāts divu kārtu asfalta segums. Nu ceļš ir gan platāks, gan augstāks. Būvdarbus veica SIA «Saldus ceļinieks» un to kopējās izmaksas ir 2,9 miljoni eiro.

Ceļš tika atklāts pie «Kaulaiņu» māju ceļgala, kur visi sanākušie nepacietīgi gaidīja mirkli, kad oficiāli – pēc lentas pārgriešanas – varēs teikt «Ceļš ir pabeigts un atklāts».

