Par īpašumu Lapmežciemā – ir arī cits viedoklis!

Vai vajag divus muzejus?

“Kā noprotu, izsole nu ir atcelta, bet man tomēr gribētos (Un es tāda neesmu viena!), lai publiskā telpā parādītos arī cits viedoklis. Proti, par Dzidru (Dzirda Legzdiņa, kura bija ilggadēja Lapmežciema muzeja darbiniece un «Gaiķu» saimniece) – pazinu viņu personīgi. Viņa bija klusa un viņai ne pārāk patika publiski kur parādīties. Lai arī zinājām, ka māja tiek novēlēta pašvaldībai, nevienā brīdī nav dzirdēts, ka kādreiz būtu pieminētas tas, lai šajā ēkā veidotu vēl vienu Lapmežciema muzeju. Kāpēc gan pagastam būtu vajadzīgs vēl viens muzejs?” uzsver lasītāja. Viņa, tāpat kā vēl citi pagasta iedzīvotāji, tomēr uzskatot, ka atbalstāmāks bija tas variants, kas paredzēja, ka ēku izsola, bet līdzekļus novirza kādam citam projektam pagastā.

Varbūt – “kultūras šķūnis“?

Viens no variantiem, kas izskanējis – varētu veidot ko līdzīgu Ragaciema sedumam pludmalē, kas daudz vairāk prezentētu vietējo zvejnieku kultūru, nekā «Gaiķu» mājas, kas atrodas attālāk no jūras un salīdzinoši intensīvi apbūvētā teritorijā. “Mūsu variants, ja tādu izskatītu, gan būtu neatkārtot to, kas jau ir citviet, bet izveidot, piemēram, ko līdzīgu “kultūras šķūnim“ pludmalē. Proti, tā būtu vieta, kur vasaras sezonā varētu notikt dažādi kultūras pasākumi, varbūt – arī kāzu ceremonijas u.tml.?” – min lasītāja.

Izsole tiek atcelta; projekts – nokavēts

To, ka izsole īpašumam 25. februāra ārkārtas situācijā tiešām ir atcelta, apstiprina arī Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa. Sociālajos tīklos saceltais tracis par to, ka pašvaldība it kā neievērojot to, ko būtu vēlējusies kādreizējo māju saimniece, gan ir tikai viens iemesls. “Protams, ka tas ir viens no vecākajiem ciema īpašumiem – tur nav ko noliegt, taču par muzeja izveidi, kā izskanējis, tiešām nav ticis runāts,” – tā G. Važa. Taču kādā brīdī, par spīti tam, ka māja gluži nav pie jūras, tiešām bijusi iecere iekārtot tur “zvejnieku sētu“ – plānojuši pat tam piesaistīt projektu naudas. Bet, kad projektu konkurss atvēries, – nebija nokārtotas īpašuma tiesības (priekšsēdētājs neslēpj, ka gaidījuši, vai novēlējumu neapstrīdēs kāds kundzes radinieks), bet, kad sakārtots īpašums – nebija naudas. Tā nu arī nonākuši pie lēmuma īpašumu izsolīt, jo līdzekļus, lai to sakārotu, vajag gana lielus. “Māja nav pavisam sliktā stāvoklī, bet ne arī labā,“ – tā G. Važa.

Lemšana – nākamajam sasaukumam

Par citiem rīcības plāniem – pat, ja atcelto izsoli organizētu vēlreiz, priekšsēdētājs skaidro, ka diez vai izdotos īstenot citu projektu – vismaz ne šī sasaukuma laikā, kad līdz vēlēšanām atlikuši vien četri mēneši. Līdz ar to jautājumā par to, ko darīt ar «Gaiķiem» un, vai izbūvēt kādu kultūras objektu pludmalē, būs jau jāvienojas jaunajai domei jaunajā novadā.