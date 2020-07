Noslēdzošā cikla izstāde Plieņciemā

Savā mākslinieciskajā darbībā Linda Vilka aplūko atmiņu un to, kā atcerēšanos

ietekmē apkārtējā vide. Apkopojot nejaušus atmiņu uzplaiksnījumus, pagātnes

pārpalikumus un kombinējot tos ar mirklīgām emocijām, viņa rada stāstus, balstītus uz

bērnības sajūtām un klusiem novērojumiem.

Māksliniece stāsta: „Es dzīvoju savu dzīvi sezonāli, taču četru gadalaiku vietā, man tie

ir tikai divi — melanholija un haoss. Bieži vien šo sezonu maiņu nav iespējams paredzēt,

tas sniedzas ārpus manas kontroles robežām. Taču šie divi noskaņojumi nav saistīti ar

novembri vai jūliju, tie mainās atkarībā no mirklīgām sajūtām, un tajā brīdī es izvēlos

ļauties šim procesam. Melanholija sniedz man atmiņu uzjundījumu, tiekšanos atpakaļ pie

saknēm un konceptuālu tīrību, savukārt haoss dāvā destrukciju un citus ‘priekus’. Parasti

tas uzkavējas ilgāk nekā pieklātos un vienīgais veids, kā tikt no haosa vaļā ir mest visu

uz virsmas. Jebkāda veida. Gluži kā attīrīšanās rituālā.“

Kuratore Tīna Pētersone iezīmē izstādes konceptu: “Mākslinieces darbiem raksturīga

tekstūru un materiālu daudzslāņainība, ko iespējams iegūt tikai ilgstošā pārdomu (un no

tām izrietošo darbību) procesā. Tādēļ, lai izstādes ietvaros atsegtu kaut nelielu daļiņu no

darba radīšanas tehnikas, māksliniece ik dienas mainīs izstādes iekārtojumu un

papildinās to ar jauniem elementiem.”

***

temporary.lv i r jaundibināta organizācija, kuras kodolu veido scenogrāfs, vizuālais

mākslinieks Krišjānis Elviks un kuratore Tīna Pētersone. Platforma fokusējas uz site-specific ,

procesuālām un starpdisciplinārām laikmetīgās mākslas formām. Mākslas telpa būs atvērta

no piektdienas līdz otrdienai laika posmā plkst. 14:00-20:00. Jautājumu gadījumā rakstīt uz

[email protected] vai Instagram platformā instagram.com/temporary.lv.