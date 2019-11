No 8. decembra Milzkalnē nepieturēs 11 vilcieni

Izpētot vilcienu kustības sarakstu, pamanījām, ka tiešām no 8. decembra vilcienu atiešanas sarakstā ir nozīmīgas izmaiņas un ka Milzkalnē kopumā nepieturēs 11 vilcieni – gan virzienā uz Tukumu, gan uz Rīgu. Pēc šī brīža saraksta redzams, ka, braucot no Tukuma uz Rīgu, Milzkalnē nepieturēs šādi vilcieni: 7.26, 9.31, 13.45, 16.43, 21.15, bet virzienā no Rīgas uz Tukumu –

10.34, 14.12, 17.10, 18.53, 21.41 un 23.54.

Kā noskaidrojām a/s «Pasažieru vilciens», šāds lēmums pieņemts Sabiedriskā transporta padomē ar mērķi samazināt ceļā pavadīto laiku tiem pasažieriem, kas brauc no vienas gala pieturas līdz otrai, šai gadījumā – no Tukuma līdz Rīgai. Uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Līcīte skaidroja, ka sākotnēji bijusi doma Milzkalnes pieturu vispār slēgt, jo vidējais pasažieru apgrozījums uz vienu vilcienu ir 2,6 pasažieri. Tomēr nolemts pieturvietu atstāt, bet samazināt to vilcienu skaitu, kas šai pieturā apstāsies. Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, kam vaicājām, vai šis jautājums ir saskaņots arī ar pašvaldību, atzina, ka divus mēnešus cīnījies par to, lai pieturvieta netiktu slēgta, jo tieši tāds bijis sākotnējais mērķis. Vienlaikus bijusi saruna, ka vilciens varētu nepieturēt Milzkalnē dienas vidū, bet tam noteikti būtu jāpietur no rītiem un vakaros, taču par to, ka izmaiņas jau iestrādātas sarakstā un skar tieši rīta un vakara stundas, viņš nebija informēts, bet solīja noskaidrot, kāpēc pieņemts tieši šāds lēmums: “Mēs skaitījām pasažierus Milzkalnes stacijā un secinājām, ka diennaktī vilcienu izmanto vidēji 75 šī ciema vai apkārtnes iedzīvotāji. Kādu dienu šis skaits ir mazāks, kādu – lielāks, bet aptuvenais skaits ir līdzīgs, kas nozīmē, ka vilciens šai novada iedzīvotāju daļai ir nozīmīgs transporta līdzeklis.”