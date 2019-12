Kā Engures novadā stāstus meklēja

Kopumā konkursam «Ejam meklēt!», ko organizēja biedrība «Apšu skola», bet atbalstīja pašvaldība un finansēja arī no valsts budžeta, drosmi saņēma pieteikties četras komandas – trīs no Lapmežciema pamatskolas un viena komanda no Engures vidusskolas. Pētnieciskās intereses bija gana atšķirīgas. Nu, piemēram, lapmežciemnieki bija apzinājuši ēkas, kur reiz bērni mācījušies laikā pirms 2. pasaules kara. Tāpat uzklausījuši un apkopojuši izsūtīto stāstus un, ieskatoties vēl senākā pagātnē, apzinājuši, kāda bijusi lodzinieku paraža jūrmalciemos. (Atgādinājumam: Kurzemes pusē tā bija ierasta vedību jeb kāzu sastāvdaļa – katrs drīkstēja nolūkoties uz svinībām caur lodziņu, tādējādi godinot jauno pāri.) Visbeidzot engurnieki bija lūkojuši, kuras pagastā ir bijušas vēsturiskas ēkas un kam tās agrāk kalpojuša (kur slimnīca, kur skola u.tml.).

Pie balvām un atzinības konkursā tika visi dalībnieki. Pirmā vieta, kā arī nominācija «Labākais videopētnieks» aizceļoja pie Engures komandas «EVS 12» (Jānis Emīls Bērziņš, Markuss Mortuļevs, Adele Lujāne, Katrīna Evelīna Šakina, Kitija Elēna Balode, Ieva Cimiņa, Sofija Gaile). Otrā vieta un nominācija «Draudzīgākā pētnieku ģimene» aizceļoja pie Rudzīšu ģimenes Lapmežciemā (Jānis, Arvīds un Emīlija Terēze Rudzīši). «Labākie novada tradīciju pētnieki» – Lapmežciema pamatskolas komanda «Lodzinieki» (Rendija Rota Paipala, Diāna Ramkoviča, Alvīne Rūdiena, Laura Zariņa), bet labākie novada «Izglītības vēstures pētnieki» šoreiz bijis Lapmežciema pamatskolas žurnālistu pulciņš (Diāna Ramkoviča, Rendija Rota Paipala, Alvīne Rūdiena, Sabīne Ričika, Oskars Bihels, Ričards Grava). Katram konkursa dalībniekam biedrība «Apšu skola» pasniedza «Goda Diplomu» un Ivara Graša veidotu skanīgu māla svilpavnieku. Komandas saņēma mālā veidotas (arī mākslinieka Ivara Graša darbs) jūras laivas – apšas, kas pildītas ar saldu kravu – konfektēm.

Māla apšas saņēma arī abas čaklās skolotājas – Ilze Tomele no Lapmežciema pamatskolas un Daiga Latve no Engures vidusskolas.

Pateicības pilnu sveicienu no A/S «Unda» saņēma abi konkursa vieslektori, vēsturnieki – LU Latvijas vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčinskis un Latvijas Kara muzeja pētnieks Kristaps Pildiņš. Visbeidzot Lapmežciema pamatskolas komandas ieguva tiesības piedalīties bezmaksas ekskursijā pa varonīgo Rīgas aizstāvju cīņas ceļu, atbrīvojot Rīgu no Bermonta karaspēka, bet Engures vidusskolas komanda dosies bezmaksas ekskursijā uz Ziemassvētku kauju muzeju un klausīsies muzeja vadītāja Dagņa Dedumieša vadītu vēstures stundu brīvā dabā.