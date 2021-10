Startē pasaulē lielākais loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s. Aktīvi piedalās engurnieki

“Bebr[a]s dod iespēju skolēnam mācīties pateikt sev: “Esmu drosmīgs, ķeros klāt katras problēmas risināšanai, ja uzreiz neizdodas, tad zinu, ka apkārt ir brīnišķīgi cilvēki, no kuriem varu mācīties, ar kuriem kopā es to spēšu paveikt!” Priecājamies par katra skolēna spēju konkursa uzdevumos vai kaut vai vienā pielietot loģiku, saredzēt algoritmiskās domāšanas principus, tos efektīvi pielietot. Pasaulē ir pieaugošs speciālistu trūkums gan IT nozarē, gan tai pietuvinātajās jomās, tādēļ ļoti svarīgi ir jau skolas vecumā uzcītīgi mācīties eksaktos mācību priekšmetus, loģisko domāšanu. IT nozarē, inženierzinātnēs, biznesa datu analīzē un citviet šodien vairāk nekā jebkad agrāk nepieciešama spēja risināt matemātiskas problēmas. Matemātika ir pamatu pamats, un tik, cik labi būs tajā apgūtas zināšanas, no tā būs lielā mērā atkarīga jaunieša tālākā profesionālā dzīve,” pārliecināta SIA “Visma Enterprise” vadītāja Antra Zālīte.

“Bebr[a]s pasaulē ir ieguvis lielu popularitāti – tajā piedalās jau 52 valstis! Neapšaubāmi konkurss ir atradis savu nišu un kā viens no masveidīgākajiem aptver praktiski visus skolēnu vecumposmus. Lepojamies, ka Latvijas pārstāvji piedalījās jau šī pasākuma pirmās starptautiskās versijas organizēšanā. Svarīgi, lai visi Latvijas skolēni, kam ir algoritmiskās domāšanas iezīmes – un tādas ir praktiski visiem – izmantotu iespēju piedalīties Bebr[a]s! Uzdevumi ir veidoti tā, lai katram dalībniekam kāds no tiem ir “pa zobam” un reizē lielākās daļas no tiem atrisināšana nebūtu gluži triviāla,” konkursa nozīmi un Latvijas skolēnu dalību uzsver tā aizsācējs mūsu valstī, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) pētnieks Mārtiņš Opmanis.

“Konkurss Bebr[a]s ir lieliska tradīcija, ko no Baltijas pārņēmusi visa pasaule. Piedaloties šajā konkursā, skolēniem ir iespēja atklāt, ka matemātika var būt aizraujoša spēle. Tajā pašā laikā šī spēle ir ceļa sākums pretī radošai un piepildītai karjerai. Arī manu ģimeni pozitīvi ietekmējis šis konkurss – meitas interesi par IT nozari pamodināja tieši Bebr[a]s,” gandarīts Latvijas Universitātes profesors Vjačeslavs Kaščejevs.

Arī šogad Bebr[a]s norisināsies divās kārtās. Šobrīd reģistrācija atvērta 5.-12. klašu skolēniem, kuri vēlas pārbaudīt savas spējas loģikas un algoritmisko uzdevumu risināšanā. Lai reģistrētos, līdz 3. novembrim jādodas uz konkursa oficiālo mājaslapu – www.visma.lv/bebrs, kur bez maksas iespējas reģistrēties dalībai. Skolēnu reģistrāciju var veikt viņu skolotāji, kas ir īpaši ērti, ja konkursā plāno piedalīties visa klase. Skolēni aicināti reģistrēties arī individuālai dalībai, ja skola, klase konkursā neiesaistās kopīgi. Pēc reģistrēšanās sev ērtākajā laikā no 8. līdz 28.novembrim no saviem datoriem jāpieslēdzas konkursa sistēmai un jāizpilda uzdevumi. Uzdevumus var pildīt tikai vienu reizi, tam atvēlot 35 minūtes. Konkursa 1. kārtā šajā laikā skolēniem jāpagūst atrisināt 15 uzdevumi. Pēc 28. novembra tiks apzināti konkursa 1. kārtas rezultāti un 20 spēcīgākie skolēni no katras grupas tiks aicināti janvārī piedalīties finālā.

Dalībai konkursā Bebr[a]s ir aicināts ikviens skolēns, kurš vēlas pārbaudīt savu prāta asumu un loģisko domāšanu matemātikā un informātikā. Atšķirībā no mācību olimpiādēm, lai piedalītos konkursā Bebr[a]s, nav nepieciešamas specifiskas zināšanas – vien loģiskā un algoritmiskā domāšana. Skolotāji šo konkursu var izmantot kā palīgu, gatavojot mācību plānu. Lai gatavotos dalībai Bebr[a]s konkursam, skolotājiem ir pieejami treniņu materiāli.

Bebr[a]s uzvarētājiem organizatori Latvijā IT uzņēmumu grupa “Visma” būs sarūpējuši arī vērtīgas balvas, lai skolēni arī turpmāk attīstītu loģisko un algoritmisko domāšanu. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) pētnieks Mārtiņš Opmanis īpaši uzteic “Visma” iesaisti konkursa organizēšanā, jo uzņēmums jau sešus gadus 100% nodrošina konkursa norisi.

Augstākā dalības aktivitāte reģionu skolās

“Engures vidusskolas skolēni no 4.-9.klasei Bebr[a]s piedalās jau gandrīz kopš tā pirmsākumiem, kad pamanīju, ka tiek organizēts šāds konkurss. Arī šogad konkursā piedalīsies aptuveni 100 mūsu skolas bērni. Bērniem ir jāattīsta loģiskā domāšana, jo tā ir nepieciešama gan ikdienā, gan veiksmīgai mācību satura apguvei. Datorikā ir iekļauta programmēšana, jāzina kā pielietot dažādus algoritmus. Mani vērojumi pa šiem gadiem ir, ka reizēm bērni, kuri matemātikā nav ar labākajām atzīmēm, negaidīti labi sevi parāda Bebr[a]s konkursā, kur nepieciešamas nedaudz citādas prasmes. Viņi paši par sevi ir gandarīti un priecīgi par sasniegto, kas dod arī pozitīvu motivāciju tālākām mācībām. Dažiem skolēniem bijuši arī augstāki sasniegumi, piemēram, aizvadītajā gadā vienu Engures vidusskolas skolnieci uzaicināja dalībai konkursa otrajā kārtā. Ļoti jauki, ka organizatori ir padomājuši kā pateikt paldies katram dalībniekam – tiek sagatavoti diplomi ar katra dalībnieka iegūto punktu skaitu. Bērni tehnoloģijas izmanto labprāt, viegli tās apgūst, bet svarīgi viņus ievirzīt pareizajā virzienā, lai brīvo laiku neaizpildītu tikai izklaidējošas spēlītes. Piemēram, konkursā ir krietni jāpiepūlas, jādomā vairāk, bet tas arī ir datorikas skolotāja uzdevums – palīdzēt izzināt un sniegt pirmo priekšstatu par informācijas tehnoloģiju nozari un tās iespējām. Priecājos, ka vairāki mūsu skolēni tālākās studijas saista ar šo jomu un tehnoloģijām,” atzīst Engures vidusskolas datorikas skolotāja Arta Šteinberga.

gada sākumā “Visma” jau trešo gadu “Latvijas skolu indeksā” apkopoja tās 100 Latvijas aktīvākās skolas, kas, piedaloties konkursā Bebr[a]s, veicina savu audzēkņu interesi par informātiku un datorzinātnēm, ieguldot papildu darbu loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšanā.

gadā aktīvāko skolu pieciniekā pirmo vietu ieņēma skolas, kurās vairāk nekā 90% 5.-12. klašu audzēkņu piedalījās konkursā Bebr[a]s. Godpilno pirmo vietu jau trešo gadu ieņēma Silenes pamatskola (Bebr[a]s konkursā piedalījās 100% skolēnu), otro vietu – Andreja Upīša Skrīveru vidusskola (piedalījās 99% skolēnu), 3. un 4. vietu Krāslavas ģimnāzija un Krotes Kronvalda Ata pamatskola (piedalījās 98% skolēnu), bet 5. vietu ieguva Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (piedalījās 95% skolēnu).

Par loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursu Bebr[a]s

Loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s 2004. gadā aizsākās Lietuvā, kur tam pamatus lika Viļņas universitātes profesore Valentīna Dagiene. Viņas mērķis bija rast veidu, kā veicināt skolēnu interesi par informātikas apguvi. Konkursa nosaukums Bebr[a]s (“bebrs” lietuviešu valodā) ir simbols centībai un neatlaidībai, ko iemieso šis dzīvnieks. Jau konkursa pirmajos gados tas kļuva par starptautisku fenomenu, un gadu no gada konkursa vēriens ievērojamie pieaug. Latvijā pirmais konkursa idejai noticēja un par to iedegās Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) pētnieks Mārtiņš Opmanis, kurš sāka konkursa organizēšanu 2005.gadā. Pēc tam rūpes par konkursa organizēšanu uzņēmās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Elma Rudzīte. Būtisku ieguldījumu konkursa sistēmas izveidošanā sniedzis arī viņas skolnieks, nu jau pieredzējušais programmētājs, Mārtiņš Balodis.