Pulkveža O. Kalpaka profesionālās vidusskolas direktora amatā stājas pulkvežleitnants Aivars Spriedējs

“Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola vienmēr bijusi vieta, kur tiek stiprinātas ne tikai profesionālās prasmes, bet arī patriotisms, disciplīna un pienākuma apziņa. Direktora maiņa ir nozīmīgs brīdis skolas attīstības ceļā, un es pateicos līdzšinējam skolas vadītājam par ieguldīto darbu, veidojot un attīstot skolu kopš tās pirmsākumiem. Jaunajam direktoram novēlu drosmi, redzējumu un spēju iedvesmot audzēkņus un kolēģus — turpināt veidot šo skolu kā izcilu vietu Latvijas jauniešu izaugsmei,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Pulkvežleitnants A. Spriedējs dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos uzsāka 1992. gadā, dienot Zemessardzes 44. kājnieku bataljonā Liepājā. Dienesta laikā piedalījies arī starptautiskajās operācijās Afganistānā. No 2020. līdz 2024. gadam bijis aizsardzības atašejs Slovākijā, Čehijā, Polijā un Ungārijā. Savukārt pēc tam vadījis Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Militārās vadības studiju nodaļu.
Pulkvežleitnants Intars Kušners beidzis pildīt pienākumus direktora amatā šī gada 6. oktobrī. Viņš vadīja skolu kopš tās dibināšanas 2021. gada 1. jūlijā, būdams viens no izglītības iestādes izveides un attīstības virzītājspēkiem. Pulkvežleitnanta Intara Kušnera vadībā tika nostiprināti skolas darbības pamati un izveidota mūsdienīga izglītības vide ar militāru ievirzi, kas sekmē jauniešu fizisko un personības attīstību. Šobrīd pulkvežleitnants Intars Kušners dienesta pienākumus pildīs Nacionālo bruņoto spēku komandiera rīcībā.
Profesionālās vidusskolas direktoru maiņa tika plānota jau šī gada pirmajā pusē, un tā norit Nacionālo bruņoto spēku personāla rotācijas kārtībā.
Pulkveža O. Kalpaka profesionālā vidusskola sniedz iespēju padziļināti apgūt eksaktos mācību priekšmetus, pilnveidot prasmes, kas veicina personības attīstību, veicina atbildības sajūtu un kritisko domāšanu jauniešos. Skolā nodrošina militāro prasmju apguvi, kas sniedz iespējas turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai ārvalstu militārajās mācību iestādēs. Turpināt studijas militārajā jomā pēc skolas absolvēšanas nav obligāta prasība.
Skola dibināta 2021. gada 1. jūlijā. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ir vidējās izglītības iestāde ar militāru ievirzi. Papildus vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem, īpašu uzsvaru izglītības iestāde liek uz jauniešu fizisko sagatavotību un līdera prasmju attīstīšanu. Skolas mērķis ir veidot inteliģentu, godprātīgu, psiholoģiski noturīgu un atbildīgu jauno paaudzi ar labi attīstītām fiziskajām un militārajām spējām.
