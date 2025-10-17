Latvijā un pasaulē

Mediju uzņēmums SIA «Novadu Ziņas» piedalās projektā «Latvijas Mediju nozares kompetenču centrs»

Mediju uzņēmums SIA «Novadu Ziņas» (laikraksts «Neatkarīgās Tukuma Ziņas») piedalās projektā «Latvijas Mediju nozares kompetenču centrs» (Nr. 2.2.1.5.i.0/2/24/A/CFLA/001), kurš tiek īstenots ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2.1.5.i. investīcijas «Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana» pasākumā «Mācības mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai» ietvaros un saņem atbalstu mediju speciālistu apmācībām un digitālās attīstības modernizācijai.

