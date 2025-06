Līgo svētki nosvinēti arī Japānā

Baltijas paviljonā pasaulē vērienīgākās izstādes laikā jau šobrīd viesojies rekordliels cilvēku skaits – vairāk nekā 370 000 apmeklētāju. Arī Jāņu svinību pasākumā bija vērojama liela interese no Japānas un citu valstu iedzīvotāju puses – klātesošie ar prieku iemēģināja roku veiklību dažādās meistarklasēs un labprāt metās arī kopīgā dejā ar paviljona gidiem.

Latvijas dalības “EXPO 2025 Osaka” ģenerālkomisāre Lāsma Līdaka pauž gandarījumu, ka gan Baltijas paviljons kopumā, gan tajā rīkotie tematiskie pasākumi ļauj plašam apmeklētāju lokam iepazīt Latvijas tradīcijas, vērtības un sniegtās iespējas autentiskā un mūsdienīgā veidā. “Vasaras saulgriežu un Jāņu svinēšana ir viena no mūsu tautas skaistākajām tradīcijām, kurā vēlējāmies dalīties arī ar Baltijas paviljona apmeklētājiem no Japānas un citām valstīm. Lai arī atrodamies vairāk nekā 11 000 km attālumā no Latvijas, mums izdevās radīt īpašu svētku noskaņu un piedāvāt apmeklētājiem dažādas aktivitātes, lai tie kaut nedaudz gūtu priekšstatu par mūsu tradīcijām un sajustu šo svētku enerģiju. Japāņi ar lielu entuziasmu piedalījās rīkotajās meistarklasēs, vēlējās vairāk uzzināt par tradīcijām un to nozīmi, tajā pašā laikā atzinīgi novērtējot arī mūsu spēju vienlaikus saglabāt gan senās tradīcijas, gan prezentēt sevi mūsdienīgā un inovatīvā veidā,” atklāj Lāsma Līdaka.

Saulgriežu tradīcijas Japānas televīzijā – liela interese par vainagu un grozu pīšanu

Jāņu svinību ietvaros Baltijas paviljona apmeklētāji varēja piedalīties latviešu tradicionālo ziedu un lapu vainagu, kā arī klūgu grozu pīšanas meistarklasēs. Svētku programma izpelnījusies interesi ne tikai no viesu, bet arī Japānas televīziju un citu mediju puses, kas bija ieradušies, lai uzzinātu vairāk par saulgriežu svinēšanas tradīcijām Latvijā.

Klūgu grozu pīšanu japāņiem un viesiem no citām pasaules valstīm ierādīja pārstāvji no Latvijas uzņēmuma “Pinumu pasaule”. Uzņēmuma īpašniece un valdes locekle Lolita Tutāne neslēpj prieku par silto uzņemšanu no pasākuma apmeklētāju puses. “Mēs sajutāmies kā īstas zvaigznes – ienākot stendā, mūs sagaidīja ar saucieniem un aplausiem, daudzi gribēja fotografēties ar meistariem. Kopumā diena pagāja ļoti aktīvi – gan rādot pīšanas procesu, gan pamācot apmeklētājiem, kā klūgas iepīt grozā. Liela interese bija par materiālu un tā sagatavošanu darbam, arī par līdzi atvestajiem paraugiem. Negaidīts, bet patīkams pārsteigums bija intervija vienam no Japānas televīzijas kanāliem – man ir patiess gandarījums, ka varējām parādīt un pastāstīt par saulgriežu tradīcijām gan EXPO apmeklētājiem, gan plašākai Japānas sabiedrībai,” stāsta Lolita Tutāne.

Japāņi sajūsmā par mūsu valsts tradīcijām – cer piedzīvot Jāņu svinības arī Latvijā

Baltijas paviljons EXPO jau kopš tā atklāšanas dienas regulāri pulcē plašu apmeklētāju skaitu no Japānas, kuri pauž neviltotu interesi par Latviju, atzīstot, ka abām tautām ir daudz kopīga – vienlaikus gan mīlestība pret dabu un cieņa pret tradīcijām, gan inovatīvs skats uz pasauli un tās saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Arī par godu saulgriežu un Jāņu svinībām rīkotās meistarklases apmeklēja prāvs japāņu skaits, kas neslēpa sajūsmu par iespēju tuvāk iepazīt Latvijas svētku paražas.

Pasākuma apmeklētājs, japānis Eiko atzina, ka no klūgām pītie grozi ir īsts meistardarbs, kas veidots saskaņā ar dabu: “Pītie grozi ir ārkārtīgi skaisti, japāņiem tādi ļoti patīk. Tā ir liela vērtība, ka no dabas materiāliem var radīt lietas, kas noder gan praktiski, gan arī kā dekoratīvi elementi. Es pamēģināju pīšanu – tas nav viegli, bet labprāt to apgūtu nopietnākā līmenī. Šobrīd gan vairāk ar prieku izbaudu procesa vērošanu – kā meistari spēj tik veikli darboties un radīt grozu tik īsā laika posmā!”

Savukārt japāniete Amaya neslēpa, ka ir patīkami pārsteigta par mūsu valsts tradīcijām un izteica cerību kādreiz paviesoties Latvijā: “Jums, latviešiem, ir ļoti bagātīgas tradīcijas! Es biju par tām dzirdējusi, tāpēc nolēmu atnākt un apmeklēt saulgriežu svinības. Esmu patīkami pārsteigta, redzot, cik skaistas un jaudīgas tās ir, un man ir prieks, ka jūs tajās dalāties arī ar pārējo pasauli. Priecājos arī, ka man tagad pašai ir savs ziedu vainags! Tā pīšana bija skaists un meditatīvs process. Ļoti ceru kādreiz piedzīvot saulgriežu svinēšanu pie jums Latvijā un lēkt pāri īstam ugunskuram!”

Par “EXPO 2025 Osaka”:

“EXPO 2025 Osaka” ir pasaulē nozīmīgākā valsts tēla veidošanas un eksportspējas veicināšanas izstāde, kas risina ne tikai ekonomiskus, bet arī pasaulei nozīmīgus sociālos jautājumus. Izstādē piedalās 160 valstis, 9 starptautiskas organizācijas un plānots, ka to apmeklēs vairāk nekā 28 milj. apmeklētāju no visas pasaules. Izstāde ir vieta, kurā gan apskatīt valstu un reģionu prezentējošu ekspozīciju, gan arī, apvienojot pasaules zināšanas un idejas, radīt jaunas tehnoloģijas un inovācijas globālu problēmu risināšanai. Pamattēma izstādei ir “Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei” (Designing Future Society for Our Lives), savukārt Baltijas paviljona apakštēma ir “Dzīvību glābšana” (Saving Lives), kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus. Lai sasniegtu gan valsts tēla atpazīstamības, gan eksportspējas veicināšanas mērķus, papildus Latvijas dalībai “Expo 2025 Osaka” tiek organizēta plaša biznesa programma, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem piedalīties nozaru izstādēs, pasākumos un tirdzniecības misijās Japānā.

Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA):

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. LIAA darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionēt Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.