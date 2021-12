Vai bērnus Tukuma slimnīcā vairs neārstēs?

SIA «Tukuma slimnīca» valdes locekle Dzintra Rabkeviča skaidroja, ka šobrīd, kamēr slimnīcas ķirurģijas korpusā norisinās remonts un līdz ar to viena nodaļa ir slēgta, bērnu nodaļas nebūs: “Šobrīd norisinās remontdarbu pēdējais posms – pirmajā stāvā sakārtos ieejas mezglu, ierīkos tualeti invalīdiem, ģērbtuvi un jaunu liftu, kā arī izremontēs 2. stāvs, līdz ar to uz 3. stāvu šonedēļ pārceļas hronisko slimību, traumu un ķirurģijas pacienti. Taču, tā kā tur ir par maz vietas, daļu šo pacientu izvietojam terapijas nodaļas otrā stāva palātās.

Vaicāta, kā tiek organizēta bērnu ārstēšana, Dz. Rabkeviča skaidroja, ka gan dienā, gan naktī uzņemšanas nodaļā dežurē pediatrs, līdz ar to var saņemt konsultācijas un ambulatoro palīdzību, taču smagākās situācijās jāsauc ātrā palīdzība un jāved bērns uz Bērnu slimnīcu Rīgā. Iebilstot, ka Bērnu slimnīca jau ziņojusi, ka tās uzņemšanas nodaļa ir pārpildīta, Dz. Rabkeviča skaidroja, ka patlaban nav cita risinājuma: “Ir noteikts, ka šī slimnīca mūsu aprūpes teritorijā esošos bērnus uzņem un uzņems – vismaz līdz brīdim, kamēr nebūs kardinālu izmaiņu saslimstībā ar kovidu. Bet, tā kā priekšā ir svētku laiks, mēs neviens nevaram zināt, kas vēl var notikt. Un vēl mums ir jārēķinās ar to, ka arvien vēl turpinās tā sauktais slimnīcu līmeņu izvērtējums, līdz ar to arī šī diskusija vēl ir priekšā.” Vaicāta, kur palikuši bērnu nodaļas mediķi, iestādes vadītāja atzina, ka ārsti dežurē un palīdz darbam terapijas nodaļā, un arī māsas strādā terapijas nodaļā.