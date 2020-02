Sūdzas par neizbraucamiem ceļiem

Arī mēs sazinājāmies ar Tumes un Degoles pagasta pārvaldes vadītāju Lidiju Legzdiņu, un viņa mums skaidroja: “ Jā, bijām saņēmuši vēstuli no Vecmoku puses, konkrēti, no mājām «Ābelītes». Tas bija kā pirmais iesniegums un tad arī tika saņemts iesniegums no pārējām. Šajā pusē ir trīs ceļi, pa kuriem cilvēki var tikt uz pilsētu. Ceļu «Rotkaļi» – «Atpūtas» mēs pirms pāris gadiem rekonstruējām, bet, protams, ka laika apstākļi dara savu – ceļi ir izdangāti, tur mēs neko nevaram darīt. Ja iet runa par ceļu «Krūmiņi» – «Kraujas», tas ir zemāks nekā apkārtējie lauksaimniecības lauki. Tad varu teikt, ka tas ir tāpat jārekonstruē, kā «Rotkaļi» – « Atpūtas» ceļš, bet diemžēl mums novadā nav tāda finansējuma, lai to izdarītu. Varu piebilst, ka ir iedzīvotāji, kas ar smago tehniku izbraukā šo ceļu un tik tiešām tas ir briesmīgā stāvoklī.” Bet, kā uzskata L. Legzdiņa, cilvēki varot braukt arī pa blakus ceļu – pa to, kas rekonstruēts pirms pāris gadiem… Nu jā, piekrita L. Legzdiņa, arī tas ir izdangāts… Bedres esot, bet tad, kad saņēmuši iedzīvotāju iesniegumu, ļoti līdzīgu ceļu pamēģinājuši nogreiderēt. L. Legzdiņa: “Paskaidrošu: bedres ir ļoti, ļoti dziļas, un tādēļ, kad greiderē, šis slānis (bedres dziļumā) ir jāņem nost. Un konstatējām, ka, tiklīdz tas tiek darīts, viss ceļš ir slapjš un uz ceļa veidojas putra, un līdz ar to tas kļūst neizbraucams. Tad šobrīd tomēr ir jāizvērtē, vai ir ceļš, kurš dubļu kārtas dēļ nav izbraucams, vai lēnāk izbraukt pa [”ļoti dziļām”] bedrēm.” To esot skaidrojusi iedzīvotājiem un piebildusi, ka rekonstrukcija ceļam « Krūmiņi»-« Kraujas» ceļš šobrīd nav iespējama, un sīki smalki aprakstījusi, kādi darbi ir veikti uz šī ceļa.

Greiders apbrauca dziļu bedri un peļķi

Jautāta par to vai ir devusies pie Tukuma novada domes, lai izvērtētu iespējamos risinājumus, Legzdiņas kundze atbildēja, ka likuma noteiktajā kārtībā viss ticis izdarīts. Un uz šī ceļa tikusi uzbērta arī grants, bet esot jāsaprot: ja ceļš no kolhoza laikiem nav pareizi izbūvēts – tam nav pamatnes (lauks augstāks, bet ceļš ir zemāks). Tas arī esot viens no iemesliem, kāpēc, kad realizējuši LAD projektu, izvēlējušies blakus ceļu – « Rotkaļi» -« Atpūtas». Tur arī esot vairāk mājas, un to ceļu varot izmantot arī pārējo māju iedzīvotāji.

Bet uz jautājumu, kad kaut kas tiks darīts ar bedrēm, Legzdiņas kunde atbildēja, ka šobrīd esot jāapbruņojas ar pacietību, bet tad, kad ūdens no bedrēm būs izžuvis, tad šie ceļi tikšot greiderēti. Un piebilda, ka nevarot skatīties uz to, ka kaimiņu ceļš ir nogreiderēts – tur esot jāskatās ar “ tehnisku aci” un kāds tas ceļš būs pēc tam. Un vēl: tas, ka greiders braucis garām ar paceltu lāpstu arī neesot taisnība; L. Legzdiņa skaidroja, ka tajā brīdī uz ceļa bija izveidojusies ļoti liela bedre – peļķe… Un tādēļ, lai apbrauktu šo lielo peļķi, greidera lāpsta kādu brīdi tikusi pacelta, tie bijuši aptuveni 2 metri, ne viss ceļa garums.