Satraucas, par dūmiem pilsētā

Tikai…ne uz balkona

Ar jautājumu par to – ir vai nav šajā grilēšanas pasākumā saskatāms kāds pārkāpums – iesākumā vērsāmies Tukuma pašvaldības policijā. Kā apstiprināja iestādes priekšnieks Armands Hohfelds, arī pašvaldības policija jau bija saņēmusi šādu sūdzību. Taču Tukuma novada saistošie noteikumi īsti šo jautājumu neregulē un grilēšana ir pieminēta tikai vienā punktā. Proti: “Par grilēšanu uz daudzdzīvokļu mājas lodžijas vai balkona – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 eiro.” Tātad būtībā, ja vien tas nav daudzdzīvokļu nama balkons, gaļas cepšana zem atklātas debess Tukumā ir atļauta. Tajā pašā laikā A. Hohfelds ieteica painteresēties arī Pārtikas un veterinārajā dienesta, kas pieskata sabiedriskās ēdināšanas iestādes.

Lai mušas gaļiņu neapskādē

Tad nu interesējāmies PVD. Kā noskaidrojām, arī dienestu bija sasniegušas līdzīga rakstura sūdzības un dienesta speciālisti uzņēmumu pat braukuši lūkot klātienē. Taču arī šajā gadījumā netika vērtēta dūmošana. “Saistībā ar iedzīvotāja sūdzību par smaku vai dūmu esamību/neesamību un noteikšanas veidu, pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikti pārtikas ražošanas procesā veidojošos smaku vai dūmu limiti. Tāpat PVD norāda, ka gaisa kvalitātes kontrole dzīvojamās telpās un apkārtējā vidē arī nav PVD kompetencē,” tā Ieva Miščenkova, Rietumpierīgas pārvaldes Valsts vecākā pārtikas inspektora pienākumu izpildītāja. Savukārt tas, ko pārbauda PVD un ko būtu jānodrošina sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem – higiēnas prasības. “Produktu grilēšana ir viens no minētā uzņēmuma tehnoloģiskā procesa posmiem, tad saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, šajā posmā pārtikas apritē iesaistītā tirgus dalībnieka pienākums ir nodrošināt procesu higiēnisku norisi, lai izvairītos no piesārņojuma riska, jo īpaši tā, ko rada dzīvnieki un kaitēkļi. Pārtikas produkti jānovieto tā, lai izvairītos no piesārņojuma riska un visos pārtikas ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos pārtikai jābūt pasargātai no jebkāda piesārņojuma, kas varētu padarīt pārtiku nederīgu cilvēku uzturam, kaitīgu veselībai vai piesārņotu tādā veidā, ka nebūtu saprātīgi domāt, ka to varētu patērēt tādā stāvoklī.” Bet, atgriežoties pie jautājuma par dūmošana, PVD darbinieki ieteica mums tālāk vērsties Veselības inspekcijā. Sak, varbūt viņiem kas šajā jautājumā vēl piebilstam?

Ierobežot var pašvaldība

Nu tad arī vērsāmies. Un kā skaidroja Veselības inspekcijas pārstāve Maira Kalniņa, visticamāk, šajā šajā gadījumā būtu jānodala, kā tieši dūmi cilvēku traucē – traucē kā apmeklētāju, garāmgājēju, blakus dzīvojošo? Proti, ir jāizvērtē, cik bieži tad grilētas gaļas smaržu cilvēkam ir jāosta. Taču tāpat, norāda speciāliste, valsts mērogā šādu normatīvo aktu, kas jautājumu regulētu, nav. Taču teorētiski dažādus ierobežojumus savā teritorijā, ja uzskata, ka tas ir tiešām nepieciešams, var noteikt…pašvaldība. Līdz ar to mēs atgriežamies sākumpunktā, jo, kā jau noskaidrojām, vismaz šajā brīdī Tukuma novada pašvaldībā šādu ierobežojumu nav. Taču iedzīvotāji, īpaši, ja tādi ir vairāki, var domē vērsties ar iesniegumu un rosināt šādus noteikumus ieviest. Protams, labi apdomājot, vai tiešām šādi ierobežojumi nepieciešami… Vai tiešām mums visiem kļūs labāk, ja aizvien vairāk ierobežosim uzņēmējus un gala beigās arī sevi pašu, jo… Ko tad, ja pašam sagribas sētā pagrillēt gaļu?….

Jautājumu uzklausīja un atbildes meklēja Liena Trēde