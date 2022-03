Kāpēc zarus dedzina, bet nešķeldo?!

Redakcija: jāpiebilst, ka pēc vētras aizvadītajā sestdienā daudzviet zeme bija pilna zaru un nogāztu koku, no kuriem arī būs daudz zaru, kurus varētu sašķeldot, nevis dedzināt, kā nereti notiek.

Par šo jautājumu preses konferencē 28. martā runājām gan ar pašvaldības vadītāju Gundaru Važu, gan arī pašvaldības uzņēmumu SIA «Tukuma siltums» un SIA «Komunālserviss «TILDe» valdes locekļiem Gundaru Kūlu un Sergeju Kirilovu.

Pašvaldības vadītājs Gundars Važa skaidroja: lai zarus un citus kokmateriālus šķeldotu, ir vajadzīga jaudīga un dārga iekārta, turklāt vajadzīgs arī cilvēks, kas to apkalpo, un, protams, degviela, kas šobrīd nemaksā lēti: “Piekrītu, ka daudz pareizāk zarus būtu sašķeldot, taču – no vienas zaru kaudzes nekāds lielais kurināmā daudzums nesanāks. Tas, kas ar to nodarbojas, gribēs, lai braukšana uz konkrēto vietu atmaksājas. Savulaik Smārdē piedāvājām šķeldošanai ļoti lielu celmu kaudzi, taču uzņēmums, kas ar to nodarbojās, atzina, ka tam neatmaksājas tik neliela apjoma dēļ pārvadāt iekārtu, lai gan mums pašiem šķita, ka celmu ir ļoti daudz. Savukārt ar mazāku šķeldotāju šādā situācijā neko nevarētu iesākt. Protams, ja kāds uzņēmums šādus pakalpojumus piedāvātu, būtu ļoti labi, taču, cik zināms, visi tie, kas ar to savulaik nodarbojās, savu darbību ir izbeiguši, jo tas neatmaksājas.”

SIA «Tukuma siltums» valdes loceklis Gundars Kūla skaidroja, ka uzņēmums ir ļoti noslogots, apkalpojot lielās un pagastu katlu mājas, līdz ar to tam nav laika vēl ar šķeldošanu nodarboties, taču arī viņš piekrita, ka tā būtu laba iespēja – zarus un citus kokmateriālus sašķeldot, jo īpaši pēc lielā vēja.

Tam, ka ideja ir laba, piekrita arī SIA «Komunālserviss «TILDe» valdes loceklis Sergejs Kirilovs, taču uzņēmumam neesot šādu iekārtu, taču viņš solīja par to runāt ar pašvaldību.