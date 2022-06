Kāpēc tiek nopļauts?

Redakcija: sazinājāmies ar SIA «Tukuma nami» valdes locekli Uldi Eglīti. Viņš pastāstīja, ka uzņēmumā strādāt tikai pieci pļāvēji un pilsētā ir izveidots grafiks – apļveida kustība, kur ir jāpļauj: ”Lai nopļautu visu pilsētas teritoriju, mums nepieciešamas divas nedēļas. Un pēc tam atkal sākam no sākuma – no teritorijas, ko bijām nopļāvuši pirmo. Spartaka ielā (no kuras ir lasītājs) vakar (25. maijā) bija tāda sakritība, ka pļāvām gan mēs, gan arī «CleanR» savas teritorijas, tā kā varētu būt, ka vienlaicīgi tur bija vairāki pļāvēji. Katrā gadījumā mēs nevaram visiem izpatikt – vieniem patīk puķes un viņi vēlas, lai tās zied, bet ir otra iedzīvotāju daļa, kuri šo teritoriju ar puķēm jau uzskatīs par aizaugušu. Šobrīd zāle aug pietiekoši strauji un, ja mēs gaidīsim, kad kāda puķīte noziedēs, – mēs to nevaram atļauties, jo pēc tam mēs šo teritoriju nevarēsim pienācīgi savākt. Ja zāle kļūst garāka, tad tā ir apgrūtinoši pļaujama – ne vairs pļaujmašīna to var normāli nopļaut, ne vairs to var savākt. Tādēļ ir svarīgi uzturēt šo ritmu, lai teritorija tiktu pieklājīgi sakopta. Par melno zemi, gan varu teikt, ka tā nu gan nav patiesība, lai man konkrēti parāda to vietu, kur tā zāle ir nopļauta,” tā U. Eglītis.