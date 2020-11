Kāpēc autobusu pietura tagad ir pie Smilšu ielas?

Lasītājs jautā: “ Man ir vairāki jautājumi par autobusa pieturām Tukumā un to, kā tās tiek plānotas – vai tā, kā projektētajam un komunālajam dienestam izdevīgi, vai tā, kā ir ērti cilvēkiem. Vispirms par pieturu Kurzemes ielā, kas agrāk bija pie veikala «Mājai un dārzam». Tagad tā ir pārcelta pie Smilšu ielas, kas ir labu gabalu tālāk – prom no veikaliem, no tirgus, no skolām. Taču man ir jautājums, kurš brauc ar autobusu un kam tad ir tās smagās somas? Kāds no domes, no komunālās nodaļas, ielu būvētājs?! Ar autobusu lielākoties brauc gados veci cilvēki un skolēni, un pašvaldībai būtu jābūt ieinteresētai, lai bērniem un veciem cilvēkiem būtu mazāks gabals jāiet līdz pieturai, nevis jāiet cauri visai pilsētai. Otrs ierosinājums – vai nevarētu autobusu pieturu noteikt Pasta ielā, pirms Pils ielas (vismaz pusceļā no Mini rimi uz staciju), lai nebūtu ar kājām jāiet tik ļoti liels attālums. Pamanīju, ka līdzīga pietura ir pie degvielas uzpildes stacijas Meža ielā – vismaz lai cilvēkus izlaistu no autobusa.”