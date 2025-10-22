Rakšanas darbu laikā uzietas mirstīgās atliekas

Dzēris pedāļminējs piejūrā
- oktobrī neilgi pirms 15.00 Lapmežciema pagastā pa autoceļu Sloka – Talsi kāds 1956. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2 promiļu lielā alkohola reibumā. Par šo pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Dzēris – uz šosejas
- oktobrī neilgi pēc 13.00 Smārdes pagastā pa autoceļu Rīga – Ventspils kāds 1994. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu «Opel», būdams 1,42 promiļu lielā alkohola reibumā. Par šo pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Notriec velosipēdistu
- oktobrī neilgi pēc 19.00 Tukuma novadā pa autoceļu Sloka – Talsi kāds 1983. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu «Volkswagen» un, uzsākot apdzīšanas manevru, nepārliecinājās par ceļu satiksmes drošību, kā dēļ uzbrauca pretī braucošajam velosipēda vadītājam. Negadījumā fiziski cieta velosipēda vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē. Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Vairāk par nedēļas nogalē notikušo ŠEIT=====>>>>>
Nav vēl komentāru.