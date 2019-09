Neveiksmīgi mēģina aizmukt no likumsargiem

No 5. līdz 8. septembrim reģistrēti 96 notikumi, noformēti 110 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 63 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 3 par automašīnas, 1 par mopēda un 1 par velosipēda vadīšanu reibumā, 1 par transportlīdzekļa neapturēšanu. 2 personas nogādātas medicīnas iestādē aizdomās par narkotiku lietošanu. Reģistrēti 3 ceļu satiksmes negadījumi.

5. septembris

13.00 Jaunpils pagastā konstatēs, ka, atslēdzot durvis, iekļūts dzīvoklī, kur nozagti 2300 eiro. Uzsākts kriminālprocess.

16.40 Jaunpils pagastā, ceļa Jaunpils-Viesatas 3. kilometrā, 1995. gadā dzimis vīrietis bija sēdies pie «Audi A4» stūres diezgan ievērojamā alkohola reibumā (2,71 promile). Rezultāts – likumsakarīgs – vadītājs nobrauca no ceļa un viņa auto apmeta vairākus kūleņus. Autovadītājam sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

6. septembrī

10.15 Irlavas pagastā konstatēts, ka 2002. gadā dzimis jaunietis, ļoti iespējams, lietojis narkotikas bez ārsta nozīmējuma. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

11.10 Slampes pagastā iekļūts mājā un nozagti 200 eiro. Uzsākts kriminālprocess.

17.10 Zemītes pagastā 1989. gadā dzimis vīrietis pārkāpa Zemgales rajona tiesas noteikto aizliegumu tuvoties un nekontaktēties ar konkrētu sievieti, viņš vairākas reizes zvanījies. Uzsākts kriminālprocess.

20.45 Tukumā, Celtnieku ielā, 1976. gadā dzimis vīrietis pārkāpa Zemgales rajona tiesas lēmumu netuvoties konkrētai personai tuvāk par 50 metriem. Uzsākts kriminālprocess.

21.20 Engures pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 47. kilometrā, 1952. gadā dzimis vīrietis vadīja «Ford C-Max» un uzbrauca meža zvēram ceļa zīmes Nr.125 darbības zonā (zīme, kas brīdina, ka konkrētā posmā šāda satikšanās ar meža zvēriem ir ļoti ticama).

7. septembrī

03.22 Kandavā, Abavas ielā, 1989. gadā dzimis vīrietis vadīja «Volvo XC 70», būdams alkohola reibumā. Vīrietis gan no pūšanas alkometrā atteicās, tāpat kā no asins analīzēm, tāpēc reibums konstatēts klīniski, tāpēc reibums konstatēts klīniski. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

15.24 Ceļa Jelgava-Tukums 45. kilometrā 1985. gadā dzimis vīrietis, vadot «Suzuki GSF 1250SA», nepakļāvās policijas darbinieku vairākkārtējām prasībām apstāties (bēga) un ievērojami pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu – traucās līdz pat 210 kilometriem stundā. Noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

17.58 Džūkstes pagastā 1952. gadā dzimis vīrietis vadīja «Nissan Micra», būdams alkohola reibumā (2,21 promiles). Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.00 Kandavā, Lielā ielā, 1978. dzimis vīrietis pārkāpa tiesas lēmumu par netuvošanos. Uzsākts kriminālprocess, iespējamais vainīgais aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā.

8. septembrī

19.45 Tukumā, Celtnieku ielā, 1976. gadā dzimis vīrietis pārkāpa tiesas lēmumu par nošķiršanu un tuvojās cietušās dzīvesvietai tuvāk par 50 metriem. Uzsākts kriminālprocess, iespējamais vainīgais aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā.

10.28 Tukumā, Meža ielā, 1964. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā (1,57 promiles). Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

17.25 Zemītes pagastā, ceļa Zemīte-Kandava 11. kilometrā, alkohola reibumā (1,67 promiles) pie velo stūres bija sēdies 1952. gadā dzimis vīrietis Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.70 Tukumā, Pasta ielā, 1975. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā (2,76 promiles). Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

20.00 Tukumā, Pils ielā, aizdomās par narkotisko vielu lietošanu aizturēts 1999. gadā dzimis vīrietis. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

VUGD

5. septembrī 13.33 Tukuma daļas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Tukuma novada Degoles pagastu, kur vienstāvu saimniecības ēkai dega griestu pārsegums un bēniņos esošais siens 2 m2.

Svētdien, 8. septembrī, 22.28 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Engures novadu, kur dzīvojamā mājā bija jūtama dūmu smaka no viena dzīvokļa. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,05m2 platībā un tas radījis sadūmojumu. Vienā no dzīvokļa telpām atradās aizmidzis cilvēks, kuru ugunsdzēsēji glābēji atmodināja un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem apskatei.