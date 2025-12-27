Meklē Jaunpils pagasta iedzīvotāju

Pazīmes: virs labās acs rētas, nav matu.
Bija ģērbies: melnā jakā, melnā cepurē.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1978. gadā dzimušo Gati Šilbergu, kurš 14. decembrī ievietots Stradiņu universitātes slimnīcā un 16. decembrī izrakstīts no slimnīcas, taču nav pārradies mājās Jaunpils pagastā, nav devis ziņas par sevi un nav zināma viņa atrašanās vieta.
