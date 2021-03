Kūlas dedzināšanas sezona ir atklāta!

Jau 26. marta vakarā Kandavas novada Matkules pagastā vienstāva dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1 m² platībā. Savukārt nedēļas nogalē daudzviet Zemgales reģionā degusi kūla. Tā aizvadītajās brīvdienās Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji kopumā dzēsa 32 kūlas ugunsgrēkus, no tiem piektdien piecus, sestdien 22 un svētdien – piecus kūlas ugunsgrēkus. Slampes pagastā dega pērnā zāle 1,2 hektāru platībā; 200 m² platībā – L. Parka ielā, Tukumā; 1,5 hektāru platībā – Kandavas novada Cēres pagastā. Vēl sestdienas, 27. marta, pēcpusdienā Kandavas stadiona baseinā apmēram 10 metrus no krasta ledū bija ielūzis suns. Ugunsdzēsēji glābēji uz glābšanas dēļa nokļuva līdz nelaimē nokļuvušajam dzīvniekam un viņu izglāba, nogādājot krastā. VUGD aicina pastaigām ar suni šobrīd izvēlēties vietas, kas atrodas tālāk no ūdenstilpēm, lai izvairītos no situācijas, kurā suns, palaists bez pavadas, uzskrien uz ledus un tajā ielūzt. Ja redzat, ka dzīvnieks iekļuvis nelaimē, nekādā gadījumā nevajag pašam iet uz ledus vai ūdenī viņu glābt, bet nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112. Visbeidzot vakar, 31. martā, Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji dzēsa piecus kūlas ugunsgrēkus, to skaitā Tukuma novada Irlavas pagastā – 500 m² platībā.